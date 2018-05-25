Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Уфа» может купить бывшего нападающего «Интера» Алибека

25 мая 2018, 08:32
3

Состав «Уфы» этим летом может пополнить бывший форвард «Интера» Денис Алибек, выступающий сейчас в «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor.

Футболист находится в конфликте с президентом клуба, по этой причине он ищет новое место работы. Стоимость трансфера составляет 1,7 миллиона евро.

Ранее агент нападающего подтвердил, что к его клиенту проявляют интерес три команды из верхней части турнирной таблицы российской Премьер-Лиги, а также команды из Турции и Англии.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей за «Стяуа», забив в них три гола и сделав шесть результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Уфа ФКСБ Алибек Денис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Добрый Бобер
1527228034
У меня на стройке этих Алибеков...
Ответить
СашкаГуров
1527237312
А какай заголовок.
Ответить
кузнецов артем
1527246434
Он столько не стоит, цена ему 600-800 тысяч максимум с учетом его возраста и такой статистики в чемпионате Румынии. Уфе бы Джоджевича у Зенита подписать 22 матча 7 голов плюс ему 23года, можно будет еще продать, если будет пару сезонов прогрессировать
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
4
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Все новости
Все новости
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
Вчера, 16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
Вчера, 16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
Вчера, 15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 15:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+