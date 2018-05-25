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    «Уфа» может купить бывшего нападающего «Интера» Алибека

    Состав «Уфы» этим летом может пополнить бывший форвард «Интера» Денис Алибек, выступающий сейчас в «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor.

    Футболист находится в конфликте с президентом клуба, по этой причине он ищет новое место работы. Стоимость трансфера составляет 1,7 миллиона евро.

    Ранее агент нападающего подтвердил, что к его клиенту проявляют интерес три команды из верхней части турнирной таблицы российской Премьер-Лиги, а также команды из Турции и Англии.

    В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей за «Стяуа», забив в них три гола и сделав шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2018 08:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 мая 2018, 14:07

      Он столько не стоит, цена ему 600-800 тысяч максимум с учетом его возраста и такой статистики в чемпионате Румынии. Уфе бы Джоджевича у Зенита подписать 22 матча 7 голов плюс ему 23года, можно будет еще продать, если будет пару сезонов прогрессировать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 мая 2018, 11:35

      А какай заголовок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 25 мая 2018, 09:00

      У меня на стройке этих Алибеков...

      1
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