«Уфа» может купить бывшего нападающего «Интера» Алибека

Он столько не стоит, цена ему 600-800 тысяч максимум с учетом его возраста и такой статистики в чемпионате Румынии. Уфе бы Джоджевича у Зенита подписать 22 матча 7 голов плюс ему 23года, можно будет еще продать, если будет пару сезонов прогрессировать
Состав «Уфы» этим летом может пополнить бывший форвард «Интера» Денис Алибек, выступающий сейчас в «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor.
Футболист находится в конфликте с президентом клуба, по этой причине он ищет новое место работы. Стоимость трансфера составляет 1,7 миллиона евро.
Ранее агент нападающего подтвердил, что к его клиенту проявляют интерес три команды из верхней части турнирной таблицы российской Премьер-Лиги, а также команды из Турции и Англии.
В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей за «Стяуа», забив в них три гола и сделав шесть результативных передач.