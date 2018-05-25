«Уфа» может купить бывшего нападающего «Интера» Алибека

Состав «Уфы» этим летом может пополнить бывший форвард «Интера» Денис Алибек, выступающий сейчас в «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor.

Футболист находится в конфликте с президентом клуба, по этой причине он ищет новое место работы. Стоимость трансфера составляет 1,7 миллиона евро.

Ранее агент нападающего подтвердил, что к его клиенту проявляют интерес три команды из верхней части турнирной таблицы российской Премьер-Лиги, а также команды из Турции и Англии.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 27 матчей за «Стяуа», забив в них три гола и сделав шесть результативных передач.