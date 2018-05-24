Агент: «Форвард сборной Румынии Алибек близок к переходу в клуб верхней половины таблицы РФПЛ»

Нападающий румынского ФКСБ Денис Алибек близок к трансферу в РФПЛ. По словам агента футболиста Аркадия Запорожану, к форварду есть конкретный интерес от клубов верхней половины таблицы.

«Денис за 1,7 миллиона евро может перейти в российский клуб. Есть конкретный интерес со стороны трех команд. Не могу пока их назвать», – сказал агент.

Президент ФКСБ не хочет видеть Алибека в клубе.