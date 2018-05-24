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    Агент: «Форвард сборной Румынии Алибек близок к переходу в клуб верхней половины таблицы РФПЛ»

    Нападающий румынского ФКСБ Денис Алибек близок к трансферу в РФПЛ. По словам агента футболиста Аркадия Запорожану, к форварду есть конкретный интерес от клубов верхней половины таблицы.

    «Денис за 1,7 миллиона евро может перейти в российский клуб. Есть конкретный интерес со стороны трех команд. Не могу пока их назвать», – сказал агент.

    Президент ФКСБ не хочет видеть Алибека в клубе.

    Источник: Prosport.ro

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    24.05.2018 23:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:20

      он по моему в Интере когда-то был, но потом не пошло и оказался в Румынии, не думаю что речь идет о клубах топ-5 нашего чемпа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 10:15

      Трудно сказать где он может оказаться? Если вообще окажется в РФПЛ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 мая 2018, 08:45

      аген цену набивает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 мая 2018, 07:22

      если агент заявил значит у кого-то есть интерес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 25 мая 2018, 06:19

      Да у нас ни один Румын не заиграл в РФПЛ! Это они у себя звезды в Румынии а тут низкий сорт

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 23:31

      Следующее сообщение будет про Джамшута и Равшана.
      Я даже знаю клуб, который их пригласит.

      -2
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      Рейтинг: +592

      spaike > Мары 25 мая 2018, 04:13

      Не уж то Спартак?

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > spaike 25 мая 2018, 05:30

      Очень даже может быть. В Спартак -2 с удовольствием примут.Мячи подавать вместо мальчиков.А ты что рассчитывал в Зенит.Вместо Дзюбы ? Нееет, такого быть не может.Я о питерцах лучшего мнения.

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 23:29

      Судя по всему, этот парень окажется в "Уфе".

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 23:28

      Еще заурбеков нам не хватало.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > vladik12 25 мая 2018, 00:16

      Что то против Заурбека имели? Владушка

      2
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