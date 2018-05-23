Каждая минута, проведенная на поле в Израиле Лионелем Месси, будет стоить 50 тысяч

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо примет участие в товарищеском матче сборной Израиля против Аргентины. Он выведет свою команду на поле 9-го июня в Иерусалиме в качестве капитана.

Игра должна была состояться в Хайфе, но была перенесена в Иерусалим. Это увеличит сумму страхового полиса игроков Аргентины, которая в итоге достигнет 600 тысяч долларов на период менее чем суточного пребывания на территории Израиля.

Всего же визит сборной Аргентины обойдется израильтянам в 3 миллиона долларов. Каждая минута, проведенная на поле Лионелем Месси, будет стоить еще 50 тысяч долларов.