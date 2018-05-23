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    Каждая минута, проведенная на поле в Израиле Лионелем Месси, будет стоить 50 тысяч

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо примет участие в товарищеском матче сборной Израиля против Аргентины. Он выведет свою команду на поле 9-го июня в Иерусалиме в качестве капитана.

    Игра должна была состояться в Хайфе, но была перенесена в Иерусалим. Это увеличит сумму страхового полиса игроков Аргентины, которая в итоге достигнет 600 тысяч долларов на период менее чем суточного пребывания на территории Израиля.

    Всего же визит сборной Аргентины обойдется израильтянам в 3 миллиона долларов. Каждая минута, проведенная на поле Лионелем Месси, будет стоить еще 50 тысяч долларов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.05.2018 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2018, 09:20

      "перенесена в Иерусалим" - футбол без политики когда то давно говорили, ну, ну.

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