Ташаев: «Чувствуется, что Дзюба – лидер. Душа компании»

Полузащитник сборной России Александр Ташаев высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который пропустил первые тренировки национальной команды из-за болезни, но сегодня вернулся в общую группу.

«В первые дни Дзюбу вообще не было видно и слышно. Видимо, его попросили, чтобы он поменьше пересекался с командой, чтобы, не дай бог, кого-то не заразить. Вчера первый день провели с ним – Артем вышел в общей группе. Думаю, сейчас втянется – и шутки пойдут.

Недавно была презентация бутс для сборной. Нужно было встать в две шеренги и занять позицию для фотографии. Стою ровно, как сказали. Артем шутит: «Ребята, переподпишите с ним контракт, парень слишком хорошо старается».

Чувствуется, что Артем — лидер. Сразу по имени со мной поздоровался. Дзюба — душа компании», — сказал Ташаев.