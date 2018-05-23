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    Ташаев: «Чувствуется, что Дзюба – лидер. Душа компании»

    Полузащитник сборной России Александр Ташаев высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который пропустил первые тренировки национальной команды из-за болезни, но сегодня вернулся в общую группу.

    «В первые дни Дзюбу вообще не было видно и слышно. Видимо, его попросили, чтобы он поменьше пересекался с командой, чтобы, не дай бог, кого-то не заразить. Вчера первый день провели с ним – Артем вышел в общей группе. Думаю, сейчас втянется – и шутки пойдут.

    Недавно была презентация бутс для сборной. Нужно было встать в две шеренги и занять позицию для фотографии. Стою ровно, как сказали. Артем шутит: «Ребята, переподпишите с ним контракт, парень слишком хорошо старается».

    Чувствуется, что Артем — лидер. Сразу по имени со мной поздоровался. Дзюба — душа компании», — сказал Ташаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2018 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 мая 2018, 09:42

      Да где лидер-то он??? по байкам ё б ну тым если только! Лидеры не бегут из родного дома в стан заклятых противников! (из срамтака в Зенит)

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