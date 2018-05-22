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    «Реал» выбирает из трех вратарей. Абсолютный приоритет – Де Хеа

    Президент «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нового голкипера этим летом.

    По информации главного эксперта OkDiario Эдуардо Инды, глава мадридского клуба уже обозначил для себя список из трех кандидатур: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Тибо Куртуа («Челси») и Алисон («Рома»).

    «По информации, которую я имею, можно уверенно сказать, что в «Реал» придет новый вратарь.

    Кандидатами являются Алисон, Куртуа и Де Хеа. Абсолютным приоритетом остается испанец», – сказал Инда.

    Источник: Tribalfootball

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    22.05.2018 17:22
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 18:31

      Наверное неприятнее всего сейчас Навасу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 22 мая 2018, 23:03

      одно и то же 3 год

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 мая 2018, 17:31

      А Навас чем не устраивает? Или Реал хочет найти ему дублера? В таком случае вряд ли кто-то из представленных кандидатур согласится.

      3
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      ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > BRO_football 22 мая 2018, 21:42

      "Реалу" необходимо обновить состав, продать сдувшихся, "освежить кровь". Навас хороший кипер, но есть и лучше.

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