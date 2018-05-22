«Реал» выбирает из трех вратарей. Абсолютный приоритет – Де Хеа

Наверное неприятнее всего сейчас Навасу.
Президент «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нового голкипера этим летом.
По информации главного эксперта OkDiario Эдуардо Инды, глава мадридского клуба уже обозначил для себя список из трех кандидатур: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Тибо Куртуа («Челси») и Алисон («Рома»).
«По информации, которую я имею, можно уверенно сказать, что в «Реал» придет новый вратарь.
Кандидатами являются Алисон, Куртуа и Де Хеа. Абсолютным приоритетом остается испанец», – сказал Инда.