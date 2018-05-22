«Реал» выбирает из трех вратарей. Абсолютный приоритет – Де Хеа

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести нового голкипера этим летом.

По информации главного эксперта OkDiario Эдуардо Инды, глава мадридского клуба уже обозначил для себя список из трех кандидатур: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Тибо Куртуа («Челси») и Алисон («Рома»).

«По информации, которую я имею, можно уверенно сказать, что в «Реал» придет новый вратарь.

Кандидатами являются Алисон, Куртуа и Де Хеа. Абсолютным приоритетом остается испанец», – сказал Инда.