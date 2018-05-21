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    Промес: «Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не стал скрывать, что хочет попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате.

    «Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге. Поэтому, если поступит интересное предложение, я подумаю», – приводит слова голландца NOS.

    По информации СМИ, Промес интересен «Саутгемптону», «Сампдории», «Роме», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».

    В минувшем сезона 26-летний хавбек во всех турнирах выходил на поле 38 раз, записав в свой актив 21 мяч и 10 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 14:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:32

      Если его сделка с хорошими европейскими клубами не состоится, будем рады его игрой в Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 20:33

      Народ, ларчик просто открывался.Линия нападения в Спартаке супер, а вот защита .......От того и не ровные выступления как команды, так и Промеса.Ведь не бывает, что проигрывает скажем так Квинси, а выигрывает Спартак.И победы и поражения бывают только у команды.Если Массимо наведёт порядок во всех линиях, Промесс ещё добавит, если конечно к тому времени уже не покинет команду.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 19:03

      странная ситуация с ним получается, здесь у него уже нет мотивации и прогресс может остановиться что доказали некоторые игры этого сезона, а супер предложения из заграницы от топ-клубов вряд-ли будут, это он только на уровне нашего чемпа звезда а там таких навалом.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 22 raza chemp 22 мая 2018, 09:48

      может и так, но сколько обратных примеров, когда игрок в нашем чемпе был звездой а уезжал заграницу и у него ничего не получалось, потом сидел в запасе и наступал регресс, тот же Думбия, Красич, Муса и другие. я вот даже не уверен что Халк например уйдя из Зенита в какой-нибудь топ-клуб заиграл бы там классно и выиграл конкуренцию за место в составе, даже порою были игроки большего потенциала и перспектив чем Промес а в итоге карьера не получалась после того как они в топ-клуб попадали.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 22 raza chemp 22 мая 2018, 12:08

      согласен, ну будем надеяться что у него все получиться, лишь бы всегда продолжал стабильность показывать, а то там не любят тех кто пару матчей хорошо отыграет а следующие пару так себе.

      1
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 21 мая 2018, 16:56

      Промес ОТЛИЧНЫЙ игрок, а критика НЕОБЪЕКТИВНА.
      Промес весь Спартак на себе ТАЩИТ!
      А уходить или остаться в Спартаке - пусть сам решает.
      Ведь Спартак ему создал все условия для успешного выступления за клуб.
      В Европе он добился бы большего, а в Спартаке по мелочи промышляет и то раз в 16 лет.
      Неизвестно теперь когда будет следующий титул.
      Со следующего сезона введут видеоповторы и тогда прощай титулы для Спартака.
      Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине, а не летать на верху!!!
      Промеса заменить будет трудно!
      Игрока найдут, но не выше классом чем Промес.
      Фактически это большая потеря для Спартака.
      Равноценного Промесу не найдут.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Виктор12 21 мая 2018, 17:12

      классная песенка прямо хит сезона беги в студию и название дай / МОИ ФАНТАЗИИ/

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 мая 2018, 16:12

      Интерес к Промесу со стороны европейских команд есть, а вот предложений от них нет и пока нечего рассматривать.

      4
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 21 мая 2018, 16:08

      Всё что мог, Промес уже доказал в РФПЛ. И то что ряд игр в прошедшем сезоне он как будто отсутствовал на поле, говорит о том что Квинси у нас уже стало скучно. Нет новых вызовов, нет стимула работать на пределе своих возможностей. Отсюда и ожидаемый спад. Как болельщик Спартака, конечно, я хотел бы чтобы Антоха и дальше радовал нас своей игрой, но если попросится на выход, надо отпускать с благодарностью за все его труды на благо клуба.

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 мая 2018, 15:47

      Уйдет в европу на полгода,потом обратно,типа люблю я Россию!

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 мая 2018, 15:32

      съесть то он съест да кто ему даст

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 мая 2018, 15:12

      Думаю, что Квинси своей игрой за Спартак заслужил понимание со стороны болельщиков , если он куда то уйдет этим летом, конечно будет грустно терять такого игрока , но я буду только рад , если Промес заиграет в более сильном чемпионате . А Спартаку надо просто продать его получше и найти ему адекватную замену , хоть сделать это будет не просто. А с другой стороны он же ещё никуда не ушел, может перспектива играть в ЛЧ его удержит в команде. Желаю удачи Квинки чтобы он не решил.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 мая 2018, 15:06

      Промес "вырос" из РФПЛ ,это факт,но свои амбиции нужно подтверждать стабильной игрой,которая не всегда присутствует.
      Удачи !

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