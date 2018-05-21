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  • Промес: «Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге»

Промес: «Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге»

21 мая 2018, 14:59
15

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не стал скрывать, что хочет попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате.

«Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге. Поэтому, если поступит интересное предложение, я подумаю», – приводит слова голландца NOS.

По информации СМИ, Промес интересен «Саутгемптону», «Сампдории», «Роме», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».

В минувшем сезона 26-летний хавбек во всех турнирах выходил на поле 38 раз, записав в свой актив 21 мяч и 10 голевых передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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acer2003
1526904380
Промес "вырос" из РФПЛ ,это факт,но свои амбиции нужно подтверждать стабильной игрой,которая не всегда присутствует. Удачи !
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hevbn 28
1526904756
Думаю, что Квинси своей игрой за Спартак заслужил понимание со стороны болельщиков , если он куда то уйдет этим летом, конечно будет грустно терять такого игрока , но я буду только рад , если Промес заиграет в более сильном чемпионате . А Спартаку надо просто продать его получше и найти ему адекватную замену , хоть сделать это будет не просто. А с другой стороны он же ещё никуда не ушел, может перспектива играть в ЛЧ его удержит в команде. Желаю удачи Квинки чтобы он не решил.
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giluxa1963
1526905950
съесть то он съест да кто ему даст
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upiter622
1526906827
Уйдет в европу на полгода,потом обратно,типа люблю я Россию!
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oyabun
1526908124
Всё что мог, Промес уже доказал в РФПЛ. И то что ряд игр в прошедшем сезоне он как будто отсутствовал на поле, говорит о том что Квинси у нас уже стало скучно. Нет новых вызовов, нет стимула работать на пределе своих возможностей. Отсюда и ожидаемый спад. Как болельщик Спартака, конечно, я хотел бы чтобы Антоха и дальше радовал нас своей игрой, но если попросится на выход, надо отпускать с благодарностью за все его труды на благо клуба.
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vladimir-7
1526908379
Интерес к Промесу со стороны европейских команд есть, а вот предложений от них нет и пока нечего рассматривать.
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Виктор12
1526910969
Промес ОТЛИЧНЫЙ игрок, а критика НЕОБЪЕКТИВНА. Промес весь Спартак на себе ТАЩИТ! А уходить или остаться в Спартаке - пусть сам решает. Ведь Спартак ему создал все условия для успешного выступления за клуб. В Европе он добился бы большего, а в Спартаке по мелочи промышляет и то раз в 16 лет. Неизвестно теперь когда будет следующий титул. Со следующего сезона введут видеоповторы и тогда прощай титулы для Спартака. Без судейской помощи, Спартак обречён ползать в середине, а не летать на верху!!! Промеса заменить будет трудно! Игрока найдут, но не выше классом чем Промес. Фактически это большая потеря для Спартака. Равноценного Промесу не найдут.
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OfaZavr
1526918581
странная ситуация с ним получается, здесь у него уже нет мотивации и прогресс может остановиться что доказали некоторые игры этого сезона, а супер предложения из заграницы от топ-клубов вряд-ли будут, это он только на уровне нашего чемпа звезда а там таких навалом.
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Мары
1526924006
Народ, ларчик просто открывался.Линия нападения в Спартаке супер, а вот защита .......От того и не ровные выступления как команды, так и Промеса.Ведь не бывает, что проигрывает скажем так Квинси, а выигрывает Спартак.И победы и поражения бывают только у команды.Если Массимо наведёт порядок во всех линиях, Промесс ещё добавит, если конечно к тому времени уже не покинет команду.
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zigbert
1526927560
Если его сделка с хорошими европейскими клубами не состоится, будем рады его игрой в Спартаке.
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