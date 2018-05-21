Промес: «Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не стал скрывать, что хочет попробовать свои силы в более сильном европейском чемпионате.

«Конечно, у меня есть амбиции выступать в более сильной лиге. Поэтому, если поступит интересное предложение, я подумаю», – приводит слова голландца NOS.

По информации СМИ, Промес интересен «Саутгемптону», «Сампдории», «Роме», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу».

В минувшем сезона 26-летний хавбек во всех турнирах выходил на поле 38 раз, записав в свой актив 21 мяч и 10 голевых передач.