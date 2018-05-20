Божович сообщил об уходе из тульского «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал понять, что покидает свой пост.

Специалист подчеркнул, что принял это решение из-за руководства клуба, которое вовремя не предложило ему новый контракт.

«Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Все просто, они вовремя не предложили мне контракт», – приводит слова черногорца HotSport.

В нынешнем сезоне «Арсенал» под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России.