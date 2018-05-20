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Божович сообщил об уходе из тульского «Арсенала»

20 мая 2018, 22:36
34

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал понять, что покидает свой пост.

Специалист подчеркнул, что принял это решение из-за руководства клуба, которое вовремя не предложило ему новый контракт.

«Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Все просто, они вовремя не предложили мне контракт», – приводит слова черногорца HotSport.

В нынешнем сезоне «Арсенал» под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (34)
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insider_retro
1526845931
Как обычно у нас - пока есть человек и пашет - никто спасибо не скажет и пряником не одарит... А когда очевиден уход и потеря, начинаются увещивания и оправдания своей бездеятельности... Теперь Туле тренера искать...
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GermanVo
1526846566
Что-то он на себя стал много брать, когда слухи его в Питер отправили. В результате останется у разбитого корыта за свою наглость.
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BRO_football
1526846779
Семак вряд ли уйдёт из Уфы, а Божович хорошо знает РФПЛ и может быть отличным вариантом для Зенита
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andromend
1526847348
Аджоев корефану Черчесову место забил.Вот увидите.
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zigbert
1526847521
Неожиданный поворот .
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Виктор12
1526852240
Как снег наголову - БАЦ и Божович в Зените! А отговорка уже заранее подготовлена! Когда узнал, что Божович резко покинул Россию, стало понятно, что он что-то затеял и не хочет работать в тульском Арсенале, по причине перехода в другой клуб! Ходили слухи, что в Зенит! Но в любом случае, пусть Божович двигается ВПЕРЁД, если есть ДОСТОЙНОЕ предложение! Благодарим Арсенал, что дали поработать Божовичу! И пусть в Арсенале не обижаются! Божович пошел ВПЕРЁД! УСПЕХОВ ему ВПЕРЕДИ, а Арсеналу СЗАДИ!
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3a zenit
1526859639
вот и понятно откуда слухи про Зенит,всё банально просто.Зачем лепить отмазки если тебя берут в Зенит подумайте своей головой?Это же не Лондонский Арсенал.
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арейская
1526861842
Жаль, очень жаль...
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Мары
1526879225
Пока логика диктует, что Миодраг собрался в самый богатый клуб России и договорённости уже видимо есть.В принципе чемпионат российский знает на ура.Игроков более менее тоже.Внутренняя кухня знакома.А то что порядок наведёт, почти уверен.Если с Арсеналом успехов добился, то в Зените игроки поприличней будут и результат по лучше.
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OfaZavr
1526888062
ну и зря, от добра добра не ищут, ведь не раз уже обжигался уходя в клубы выше уровнем, давно понятно что Божович хороший тренер для середняков.
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