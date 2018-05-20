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    Божович сообщил об уходе из тульского «Арсенала»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал понять, что покидает свой пост.

    Специалист подчеркнул, что принял это решение из-за руководства клуба, которое вовремя не предложило ему новый контракт.

    «Я решил сделать следующий шаг. После отличного сезона в «Арсенале» я хочу большего. Все просто, они вовремя не предложили мне контракт», – приводит слова черногорца HotSport.

    В нынешнем сезоне «Арсенал» под руководством Божовича занял седьмое место в чемпионате России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2018 22:36
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 21 мая 2018, 15:22

      Да не, там просто, видимо, нечего в следующем году ловить, вот и ушел.

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 21 мая 2018, 12:45

      Божович - хороший тренер. Жаль, если уйдет... Кого тогда: Аленичева снова?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 10:34

      ну и зря, от добра добра не ищут, ведь не раз уже обжигался уходя в клубы выше уровнем, давно понятно что Божович хороший тренер для середняков.

      5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 мая 2018, 10:09

      Много захочешь-мало получишь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 21 мая 2018, 08:36

      не верю что Зенит его подпишет, в Зените привыкли подписывать распиаренных тренеров итальянской школы на многомиллионные контракты, деньги ведь не из личного кармана менеджеров Зенита и не из кармана Миллера, хотя как тренер он получше многих российских тренеров будет и более чем кто либо достоин тренировать лучшие клубы страны.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > юрий николаевич 21 мая 2018, 10:00

      у него есть минус уже проверенный (такая особенность), он не может с зажратыми игроками работать, с работягами сразу же сколотит боеспособный коллектив, а вот с мажорами у него хуже получается, достаточно вспомнить Динамо и Локо, где его эти же игроки и сливали.
      Поэтому в Зените ему будет сложно, очень сложно.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 08:07

      Пока логика диктует, что Миодраг собрался в самый богатый клуб России и договорённости уже видимо есть.В принципе чемпионат российский знает на ура.Игроков более менее тоже.Внутренняя кухня знакома.А то что порядок наведёт, почти уверен.Если с Арсеналом успехов добился, то в Зените игроки поприличней будут и результат по лучше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 мая 2018, 07:53

      На зенит замахнулся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 мая 2018, 03:17

      Жаль, очень жаль...

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 мая 2018, 02:40

      вот и понятно откуда слухи про Зенит,всё банально просто.Зачем лепить отмазки если тебя берут в Зенит подумайте своей головой?Это же не Лондонский Арсенал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 21 мая 2018, 02:10

      в Зенит

      1
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