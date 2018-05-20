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Сын Руслана Нигматуллина будет выступать в США

20 мая 2018, 19:07
8

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что его сын Руслан Нигматуллин-младший подписал контракт с «Атлантой Юнайтед», выступающей в МЛС.

Ранее 17-летний вратарь не прошел просмотр в «Спартаке».

– Мы были в феврале на просмотре в «Атланте», нам все понравилось, и в команде остались довольны Русланом. «Атланта» – крутая команда по американским меркам, идет на первом месте.

– Почему выбрали этот клуб?

– В «Спартак» нас не взяли, посчитали, что мы блатные. Поэтому решили пойти другим путем. Сыну очень хотелось найти такой вариант, чтобы о его папе никто не знал и чтобы его оценивали только по спортивным возможностям. Сейчас ждем период заявок, вчера он провел первый товарищеский матч.

– Будет выступать за основу?

– Нет, за молодежку. В «Атланте» работает экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино. Большой плюс – есть вторая команда, как у «Спартака». Основа выступает в МЛС, а дублеры – в лиге ниже. Есть возможность развиваться – сыну все это очень нравится. Его хорошо встретили, Руслан очень доволен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
США. МЛС Атланта Юнайтед Спартак Нигматуллин Руслан
Комментарии (8)
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Artemka69
1526833532
Вот это поворот!!!Молодцы Русланы!!!Удачи в Атланте!!!
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Ще Гевара
1526834598
Интересно в Спартаке оценивают.
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OfaZavr
1526834624
ну пусть покажет на что способен а потом уж и будут оценивать по спортивному принципу а не только потому чей он сын.
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Joko21
1526835342
дай Бог
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GermanVo
1526852868
И не понятно, грустить или радоваться.
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Мары
1526853873
Чё так, патриотичненько.Сына в Штаты, а тут орать :КрымНаш.
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zigbert
1526878501
Никто не против ,если у него все сложится удачно.
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