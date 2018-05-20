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    Сын Руслана Нигматуллина будет выступать в США

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что его сын Руслан Нигматуллин-младший подписал контракт с «Атлантой Юнайтед», выступающей в МЛС.

    Ранее 17-летний вратарь не прошел просмотр в «Спартаке».

    – Мы были в феврале на просмотре в «Атланте», нам все понравилось, и в команде остались довольны Русланом. «Атланта» – крутая команда по американским меркам, идет на первом месте.

    – Почему выбрали этот клуб?

    – В «Спартак» нас не взяли, посчитали, что мы блатные. Поэтому решили пойти другим путем. Сыну очень хотелось найти такой вариант, чтобы о его папе никто не знал и чтобы его оценивали только по спортивным возможностям. Сейчас ждем период заявок, вчера он провел первый товарищеский матч.

    – Будет выступать за основу?

    – Нет, за молодежку. В «Атланте» работает экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино. Большой плюс – есть вторая команда, как у «Спартака». Основа выступает в МЛС, а дублеры – в лиге ниже. Есть возможность развиваться – сыну все это очень нравится. Его хорошо встретили, Руслан очень доволен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2018 19:07
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 07:55

      Никто не против ,если у него все сложится удачно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 мая 2018, 01:04

      Чё так, патриотичненько.Сына в Штаты, а тут орать :КрымНаш.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 21 мая 2018, 00:47

      И не понятно, грустить или радоваться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 мая 2018, 19:55

      дай Бог

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:43

      ну пусть покажет на что способен а потом уж и будут оценивать по спортивному принципу а не только потому чей он сын.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 мая 2018, 19:43

      Интересно в Спартаке оценивают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 мая 2018, 19:25

      Вот это поворот!!!Молодцы Русланы!!!Удачи в Атланте!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Artemka69 20 мая 2018, 20:00

      Патриоты, ауууууу!!!)))))

      0
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