Степаненко: «Зачем на киевском стадионе охрана, если фанат выбегает с факелом? Другой это сделает с ножом»

Футболист «Шахтера» Тарас Степаненко после матча 32 тура УПЛ против «Динамо» (1:2) раскритиковал службу безопасности столичного стадиона. Ранее «Бомбардир» писал, что по ходу встречи на поле выбежали болельщики.

– Что случилось после матча?

– Я не видел, уже развернулся и уходил. Может, кто-то кого-то толкнул, эмоции были. Но вот когда выбегают болельщики… Я понимаю, что они поддерживают свою команду, но мало ли, что там у них в голове. Один выбежал с факелом, а другой может это сделать с ножом.

Нужно быть внимательнее к этому. Для чего там охрана на стадионе? Есть она или нет? Ну не могут в течение матча люди выбегать на поле, срывая матчи и угрожая кому-то. Футбол – футболом. Думаю, сегодня нормальная игра была. Зрителям она понравилась. Какие проблемы могут быть? Никто никого не провоцировал, ничего не делал. Разошлись по домам и готовимся к следующим играм.