Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Степаненко: «Зачем на киевском стадионе охрана, если фанат выбегает с факелом? Другой это сделает с ножом»

    Футболист «Шахтера» Тарас Степаненко после матча 32 тура УПЛ против «Динамо» (1:2) раскритиковал службу безопасности столичного стадиона. Ранее «Бомбардир» писал, что по ходу встречи на поле выбежали болельщики.

    – Что случилось после матча?

    – Я не видел, уже развернулся и уходил. Может, кто-то кого-то толкнул, эмоции были. Но вот когда выбегают болельщики… Я понимаю, что они поддерживают свою команду, но мало ли, что там у них в голове. Один выбежал с факелом, а другой может это сделать с ножом.

    Нужно быть внимательнее к этому. Для чего там охрана на стадионе? Есть она или нет? Ну не могут в течение матча люди выбегать на поле, срывая матчи и угрожая кому-то. Футбол – футболом. Думаю, сегодня нормальная игра была. Зрителям она понравилась. Какие проблемы могут быть? Никто никого не провоцировал, ничего не делал. Разошлись по домам и готовимся к следующим играм.

    Источник: Dynamomania

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 20 мая 2018, 14:38

      Как же люди в этом государстве новом оглупели после развала СССР. или они такие всегда были?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 20 мая 2018, 14:08

      эту охрану забьют мигом..и все замнется..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 мая 2018, 10:52

      Добром это не кончится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 мая 2018, 10:02

      Срочно перенести финал ЛЧ в другую страну !!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11