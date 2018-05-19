Хохлов: «Хочется, чтобы Ташаев остался в «Динамо». А потом уехал в Европу»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением будущем полузащитника Александра Ташаева.

– Вы уже высказывались на тему Ташаева и сказали, что Александру нет смысла уходить сейчас из «Динамо» в «Спартак» или «Зенит». Расскажите подробнее: почему? Неужели не верите, что он способен заиграть в топ-клубе?

– Мне хочется, чтобы он играл в «Динамо» и приносил пользу нашему клубу. Говорю со своей колокольни, это раз. Во-вторых, Ташаев только в последние полгода начал очень сильно прогрессировать.

Сильно провел ноябрь и декабрь, теперь отлично проявил себя весной и на сто процентов заслужил свой вызов в сборную. Иногда нужно остаться в своем клубе, чтобы прогресс стабилизировался и закрепился. А потом уже – думать о следующем карьерном этапе. И почему именно «Спартак» или «Зенит»?

– Эти два клуба считают главными претендентами. Есть еще «Локомотив».

– Много клубов есть. А мне хочется, чтобы Саша на данном этапе принес пользу «Динамо». А потом уехал в хорошую зарубежную команду. С таким прогрессом вариант с Европой вполне возможен.

– Контраргумент: у Ташаева перед глазами есть пример Зобнина. Роман на волне личного прогресса перешел из «Динамо» в «Спартак» и спустя полгода, продолжив расти, превратился в одного из лучших полузащитников страны.

– А есть много других примеров. Обратных.

– Ивана Соловьева, который ушел в «Зенит» и пропал?

– Видите, сами все знаете. Я бы не хотел, чтобы то же самое произошло с Александром. Иногда не надо гнаться за чем-то мифическим. Возможно, стоит сохранить и закрепить то, что имеешь сейчас.

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