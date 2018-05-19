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    Хохлов: «Хочется, чтобы Ташаев остался в «Динамо». А потом уехал в Европу»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением будущем полузащитника Александра Ташаева.

    – Вы уже высказывались на тему Ташаева и сказали, что Александру нет смысла уходить сейчас из «Динамо» в «Спартак» или «Зенит». Расскажите подробнее: почему? Неужели не верите, что он способен заиграть в топ-клубе?

    – Мне хочется, чтобы он играл в «Динамо» и приносил пользу нашему клубу. Говорю со своей колокольни, это раз. Во-вторых, Ташаев только в последние полгода начал очень сильно прогрессировать.

    Сильно провел ноябрь и декабрь, теперь отлично проявил себя весной и на сто процентов заслужил свой вызов в сборную. Иногда нужно остаться в своем клубе, чтобы прогресс стабилизировался и закрепился. А потом уже – думать о следующем карьерном этапе. И почему именно «Спартак» или «Зенит»?

    – Эти два клуба считают главными претендентами. Есть еще «Локомотив».

    – Много клубов есть. А мне хочется, чтобы Саша на данном этапе принес пользу «Динамо». А потом уехал в хорошую зарубежную команду. С таким прогрессом вариант с Европой вполне возможен.

    – Контраргумент: у Ташаева перед глазами есть пример Зобнина. Роман на волне личного прогресса перешел из «Динамо» в «Спартак» и спустя полгода, продолжив расти, превратился в одного из лучших полузащитников страны.

    – А есть много других примеров. Обратных.

    – Ивана Соловьева, который ушел в «Зенит» и пропал?

    – Видите, сами все знаете. Я бы не хотел, чтобы то же самое произошло с Александром. Иногда не надо гнаться за чем-то мифическим. Возможно, стоит сохранить и закрепить то, что имеешь сейчас.

    Ташаев: «Я не говорил, что между «Динамо» и «Спартаком» идут переговоры по моему трансферу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2018 22:15
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:21

      выбор только за самим игроком, как посчитает нужным так и сделает, от ошибки конечно не застрахован но может он и не оступиться в своем выборе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 мая 2018, 12:53

      Да и Юсупов тож взлетел аж до Ростова. Но в плане финансов явно не прогадал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 09:21

      Если бы знать все на перед ,то было бы на много проще.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 23:57

      Диму можно понять, но Спартак это не Зенит.
      В Спартаке чаще прогрессируют, чем в Зените.
      Не всегда, но всё таки чаще.

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 20 мая 2018, 00:34

      Стату предоставите?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Shotlandets86 20 мая 2018, 01:11

      У всех клубов хватает загубленного молодняка. Просто в сегодняшних реалиях в Спартаке кол-во сильных российских игроков меньше, чем в Зените. Поэтому, на бумаге шанс быть в обойме выше. И стабильность на тренерской позиции в Спартаке на пару % выше.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Shotlandets86 20 мая 2018, 02:05

      Вам выше ответили.
      Изучайте

      -2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > АИН-27 20 мая 2018, 02:22

      Таки речь не про текущий состав, а в целом. Ну а если совсем серьёзно, то я про то, что не надо свой субъективный взгляд преподносить как истину.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Shotlandets86 20 мая 2018, 03:33

      Ладно, тебе. Коммент в инете никогда ни на что не претендует. Уж тем более, на истину. Просто, Зенит много приглашает российских игроков из РФПЛ, кто в итоге так и не заиграл: Быстров (возвращение), Бухаров, Корниленко (хоть и белорус), Цаллагов, Новосельцев, Соловьев, Панюков и другие. Вспомнил тех, кого смог. И не стал упоминать иностранцев. Сейчас 20 с лишним игроков отданы по арендам, большая часть из которых - игроки высокого уровня для РФПЛ. Что касается Спартака, то таких движений российских игроков там нет. Да и иностранцев тоже. Газпром деньги не считает, так что хватает почти всех, кто сыграл хороший сезон-два. А что с ними делать - никто не знает.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 мая 2018, 23:01

      А из Европы назад в Динамо.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 мая 2018, 22:24

      мне вообще не понятно, зачем хохлов поддерживает эти трансферные разговоры, вроде умный мужик, смысл обсуждать вопросы, которые находятся не в твоей компетенции...

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