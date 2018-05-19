Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хохлов: «Хочется, чтобы Ташаев остался в «Динамо». А потом уехал в Европу»

Хохлов: «Хочется, чтобы Ташаев остался в «Динамо». А потом уехал в Европу»

19 мая 2018, 22:15
11

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением будущем полузащитника Александра Ташаева.

– Вы уже высказывались на тему Ташаева и сказали, что Александру нет смысла уходить сейчас из «Динамо» в «Спартак» или «Зенит». Расскажите подробнее: почему? Неужели не верите, что он способен заиграть в топ-клубе?

– Мне хочется, чтобы он играл в «Динамо» и приносил пользу нашему клубу. Говорю со своей колокольни, это раз. Во-вторых, Ташаев только в последние полгода начал очень сильно прогрессировать.

Сильно провел ноябрь и декабрь, теперь отлично проявил себя весной и на сто процентов заслужил свой вызов в сборную. Иногда нужно остаться в своем клубе, чтобы прогресс стабилизировался и закрепился. А потом уже – думать о следующем карьерном этапе. И почему именно «Спартак» или «Зенит»?

– Эти два клуба считают главными претендентами. Есть еще «Локомотив».

– Много клубов есть. А мне хочется, чтобы Саша на данном этапе принес пользу «Динамо». А потом уехал в хорошую зарубежную команду. С таким прогрессом вариант с Европой вполне возможен.

– Контраргумент: у Ташаева перед глазами есть пример Зобнина. Роман на волне личного прогресса перешел из «Динамо» в «Спартак» и спустя полгода, продолжив расти, превратился в одного из лучших полузащитников страны.

– А есть много других примеров. Обратных.

– Ивана Соловьева, который ушел в «Зенит» и пропал?

– Видите, сами все знаете. Я бы не хотел, чтобы то же самое произошло с Александром. Иногда не надо гнаться за чем-то мифическим. Возможно, стоит сохранить и закрепить то, что имеешь сейчас.

Ташаев: «Я не говорил, что между «Динамо» и «Спартаком» идут переговоры по моему трансферу»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Ташаев Александр Хохлов Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1526757853
мне вообще не понятно, зачем хохлов поддерживает эти трансферные разговоры, вроде умный мужик, смысл обсуждать вопросы, которые находятся не в твоей компетенции...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1526760070
А из Европы назад в Динамо.
Ответить
Мары
1526763428
Диму можно понять, но Спартак это не Зенит. В Спартаке чаще прогрессируют, чем в Зените. Не всегда, но всё таки чаще.
Ответить
zigbert
1526797311
Если бы знать все на перед ,то было бы на много проще.
Ответить
FanatSerj
1526809998
Да и Юсупов тож взлетел аж до Ростова. Но в плане финансов явно не прогадал.
Ответить
OfaZavr
1526833301
выбор только за самим игроком, как посчитает нужным так и сделает, от ошибки конечно не застрахован но может он и не оступиться в своем выборе.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
11
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
23:19
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+