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  • Ташаев: «Я не говорил, что между «Динамо» и «Спартаком» идут переговоры по моему трансферу»

Ташаев: «Я не говорил, что между «Динамо» и «Спартаком» идут переговоры по моему трансферу»

18 мая 2018, 15:53
12

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев опроверг свои же слова, сказанные ранее сегодня о переговорах между бело-голубыми и «Спартаком» по поводу его трансфера.

«Вчера на одном официальном мероприятии ко мне подошел человек. Он сказал, что болеет за «Динамо» уже 16 лет и спросил, правда ли, что я перехожу в «Спартак».

Я не говорил, что между клубами идут переговоры. Я ответил, что не вникаю в эти вопросы, всем занимается мой представитель. Сейчас все мои мысли сфокусированы только на сборной России», – сказал Ташаев.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист в провел 28 матчей, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (12)
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hevbn 28
1526649315
Когда в Спартак переходил Зобнин у меня почти не было сомнения , что он нужен Спартаку и что он может заиграть в Спартаке , по поводу Ташаева сомнения есть , может по тому ,что я мало видел Динамо в этом сезоне (хотя я и при Зобнине не очень много видел Динамо).На мой взгляд Ташаев игрок приблизительно такого же уровня , что и Зуев и Яковлев , но может быть у него с характером получше будет , чем у Саши с Пашей. Я думаю, что именно характера и не хватило Яковлеву и сейчас не хватает Зуеву и Давыдову, чтобы заиграть за Спартак.
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Мары
1526650494
Всё идёт своим чередом. Наступит день, наступит ясность.
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Федя Кабак
1526652439
Да, Динамо не удержит, если будут предложения от Локомотива, Спартака или Зенита
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Старикан
1526653074
Ну раз он начинает темнить, значит точно идут переговоры по его переходу в Спартак!
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FanatSerj
1526654079
от журналюги, вот прикопались, пусть тренируется, ему сейчас реально не до переходов, тут есть мизерный шанс (конкуренция на его позицию адская) попасть в основной состав на ЧМ, а тут мозги делают.
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Супервайзер
1526656055
Переговоры закончены еще две недели назад. Ждем трансферного окна для объявления сделки по Ташаеву.
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OfaZavr
1526659827
ну тогда не будем гадать а подождем официальную информацию)
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111Hunter111
1526667084
Спартаку отказано, остались другие варианты.
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Blossiya
1526676498
переговоры любят тишину. Глупо у участников процесса выяснять подробности, надеясь на четкие ответы. Договорятся - прочтем на официальном сайте.
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zigbert
1526734385
Пока ничего не ясно и можно только гадать.
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