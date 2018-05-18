Ташаев: «Я не говорил, что между «Динамо» и «Спартаком» идут переговоры по моему трансферу»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев опроверг свои же слова, сказанные ранее сегодня о переговорах между бело-голубыми и «Спартаком» по поводу его трансфера.

«Вчера на одном официальном мероприятии ко мне подошел человек. Он сказал, что болеет за «Динамо» уже 16 лет и спросил, правда ли, что я перехожу в «Спартак».

Я не говорил, что между клубами идут переговоры. Я ответил, что не вникаю в эти вопросы, всем занимается мой представитель. Сейчас все мои мысли сфокусированы только на сборной России», – сказал Ташаев.

В прошедшем сезоне 23-летний футболист в провел 28 матчей, отметившись семью голами и семью результативными передачами.