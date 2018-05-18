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    Ташаев: «Я не говорил, что между «Динамо» и «Спартаком» идут переговоры по моему трансферу»

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев опроверг свои же слова, сказанные ранее сегодня о переговорах между бело-голубыми и «Спартаком» по поводу его трансфера.

    «Вчера на одном официальном мероприятии ко мне подошел человек. Он сказал, что болеет за «Динамо» уже 16 лет и спросил, правда ли, что я перехожу в «Спартак».

    Я не говорил, что между клубами идут переговоры. Я ответил, что не вникаю в эти вопросы, всем занимается мой представитель. Сейчас все мои мысли сфокусированы только на сборной России», – сказал Ташаев.

    В прошедшем сезоне 23-летний футболист в провел 28 матчей, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2018 15:53
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:53

      Пока ничего не ясно и можно только гадать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 18 мая 2018, 23:48

      переговоры любят тишину. Глупо у участников процесса выяснять подробности, надеясь на четкие ответы. Договорятся - прочтем на официальном сайте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 18 мая 2018, 21:11

      Спартаку отказано, остались другие варианты.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 19:10

      ну тогда не будем гадать а подождем официальную информацию)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 мая 2018, 18:07

      Переговоры закончены еще две недели назад. Ждем трансферного окна для объявления сделки по Ташаеву.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2018, 17:34

      от журналюги, вот прикопались, пусть тренируется, ему сейчас реально не до переходов, тут есть мизерный шанс (конкуренция на его позицию адская) попасть в основной состав на ЧМ, а тут мозги делают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 18 мая 2018, 17:17

      Ну раз он начинает темнить, значит точно идут переговоры по его переходу в Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 мая 2018, 17:07

      Да, Динамо не удержит, если будут предложения от Локомотива, Спартака или Зенита

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 мая 2018, 16:34

      Всё идёт своим чередом.
      Наступит день, наступит ясность.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 18 мая 2018, 16:19

      В Спартак нужны по выше классом

      0
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