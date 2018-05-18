Ташаев: «Знаю, что «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком», но я хотел бы остаться»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев сообщил, что действительно может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Дело в том, что в «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру. Знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут.

Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня», – сказал Ташаев.

В прошедшем сезоне Ташаев провел 28 матчей, отметившись семью голами и семью результативными передачами.