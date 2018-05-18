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    Ташаев: «Знаю, что «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком», но я хотел бы остаться»

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев сообщил, что действительно может продолжить карьеру в «Спартаке».

    «Дело в том, что в «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру. Знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут.

    Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня», – сказал Ташаев.

    В прошедшем сезоне Ташаев провел 28 матчей, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

    Источник: «Реальное время»

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    18.05.2018 13:12
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 15:17

      При удачном выступлении Ташаева на ЧМ его трансферная цена может подскочить.

      2
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 19 мая 2018, 07:56

      переговоры идут, но я бы хотел остаться?как такое возможно? какая-то дымовая завеса.

      1
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      Рейтинг: +3254

      orech 18 мая 2018, 23:13

      хочет он перейти, просто во время переговоров прямо об этом не сообщают.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 18:26

      наоборот радоваться должен что такой клуб как Спартак обратил внимание и хочет купить, ведь на повышение пойдет и в еврокубках поиграет, но если вообще не хочет тогда наверно лучше и не надо.

      6
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > OfaZavr 18 мая 2018, 21:23

      Лол. Чему радоваться то?

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 мая 2018, 15:50

      Перейдет. Всяко лучше в еврокубках играть, нежели опять с Динамо низы турнирной таблицы осваивать. А для Динамо - это похоже уже судьба, с таким то руководством.
      Из Динамо многие в Спартак уходили и почти всегда с плюсом для себя. Того же Юрия Гаврилова можно вспомнить. Да и еще очень многих.

      3
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 18 мая 2018, 15:36

      Остаться или нет, точно зависит только от тебя. Ты же не в рабстве в динамо )). Лукавит

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2018, 15:17

      Красавчик пять баллов! А руководство в клубе как всегда хер пойми чем занимаются лишь бы бабки осваивать.
      Ох засрут они труды Хохлова, засрут, а потом же его же и выгонят, мол не справляется.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 мая 2018, 15:05

      Так ты можешь контракт со Спартаком просто не подписывать если хочешь продолжить играть в Динамо

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 мая 2018, 14:40

      Отмазывается. Если не хочешь, силом никто не будет тебя отправлять в Спартак! Искали бы другие варианты.
      Просто отмаз эти слова!

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 18 мая 2018, 14:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если ты сам не хочешь переходить, так не переходи и скажи это агенту своему в чем проблема то, а клуб хоть с марсианами пусть переговоры ведет, дело конкретное за тобой

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Shogun 18 мая 2018, 15:23

      от же наивные, ну посадят его на скамейку, али вообще в дубль отправят, как с луны ей богу, вон в Рубине вообще из игрока бухгалтера сделали )))
      Так быстро передумал.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun > FanatSerj 18 мая 2018, 15:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Разрывай контракт без компенсации и уходи в чем проблема

      -36
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Shogun 18 мая 2018, 15:45

      с какого перепуга он может разорвать контракт в одностороннем порядке?
      Что за сказки? Это сейчас Неймар бы сказал да иди ты ПСЖ в жопу, зарплату мне не надо, я пошел в другой ТОП клуб свободным агентом где мне подъемных 100 млн пообещали.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > FanatSerj 18 мая 2018, 15:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обыкновенно

      -36
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