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  • Ташаев: «Знаю, что «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком», но я хотел бы остаться»

Ташаев: «Знаю, что «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком», но я хотел бы остаться»

18 мая 2018, 13:12
35

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев сообщил, что действительно может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Дело в том, что в «Динамо» сейчас неразбериха в руководстве. Официально у нас есть спортивный директор, но никто в команде его ни разу не видел. Пока не могу точно сказать, где продолжу карьеру. Знаю только, что переговоры между «Динамо» и «Спартаком» идут.

Я бы хотел остаться в «Динамо», но не все здесь зависит от меня», – сказал Ташаев.

В прошедшем сезоне Ташаев провел 28 матчей, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр
Комментарии (35)
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GermanVo
1526638772
Даже не раздумывай. В Спартаке ты раскроешься. Такой поддержки фанатов нет ни у одного клуба России. И ещё много-много плюсов, как материальных, так и моральных.
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Мары
1526639019
Умный парень,Если будет кричать на каждом шагу, что болеет с детства за Спартак, обструкция на матче с Динамо обеспечена.Да и не только с Динамо. К Дзюбе "нежные" чувства испытывают далеко не одни болельщики Спартака.А так вроде как хотел остаться, но руководство понимаешь........
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Shotlandets86
1526639053
Свинарник - клоака, там все тухнут. Смысла туда идти никакого.
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Федя Кабак
1526640154
Лучше пусть остается! Это достойное желание. Будет один из немногих, кого реально можно уважать
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Супервайзер
1526641940
Ой, а то мы не знаем!) В положенное время объявят о переходе в Спартак. Не надо дурочку разыгрывать.
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Shogun
1526643319
Если ты сам не хочешь переходить, так не переходи и скажи это агенту своему в чем проблема то, а клуб хоть с марсианами пусть переговоры ведет, дело конкретное за тобой
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Алекc
1526643606
Отмазывается. Если не хочешь, силом никто не будет тебя отправлять в Спартак! Искали бы другие варианты. Просто отмаз эти слова!
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OldenVad
1526647018
Остаться или нет, точно зависит только от тебя. Ты же не в рабстве в динамо )). Лукавит
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Manilov
1526647801
Перейдет. Всяко лучше в еврокубках играть, нежели опять с Динамо низы турнирной таблицы осваивать. А для Динамо - это похоже уже судьба, с таким то руководством. Из Динамо многие в Спартак уходили и почти всегда с плюсом для себя. Того же Юрия Гаврилова можно вспомнить. Да и еще очень многих.
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OfaZavr
1526657209
наоборот радоваться должен что такой клуб как Спартак обратил внимание и хочет купить, ведь на повышение пойдет и в еврокубках поиграет, но если вообще не хочет тогда наверно лучше и не надо.
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