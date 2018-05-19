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  • Зобнин: «Черчесов нас пока никак не мотивирует. Игроки сборной и так все понимают. Лишние слова нам не нужны»

Зобнин: «Черчесов нас пока никак не мотивирует. Игроки сборной и так все понимают. Лишние слова нам не нужны»

19 мая 2018, 14:23
7

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин отметил, что футболисты национальной команды понимают всю важность предстоящего домашнего чемпионата мира. По словам хавбека, игроки не нуждаются в лишней мотивации.

«Как прошла тренировка сборной? Все хорошо. Поиграли в квадрат, позанимались в тренажерном зале. Все идет своим чередом. Обычная подготовка, ничего особенного не делаем.

Есть ли ощущение, что готовимся к чемпионату мира, который пройдет в России? Лично у меня уже давно есть такое ощущение. Я очень много думаю об этом. Это самое главное событие в мире, в России уж тем более. Все ребята прекрасно понимают, тут не нужны лишние слова.

Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в целом, не акцентируя внимания на соперников по группе. У нас впереди еще товарищеские матчи с Австрией и Турцией. Есть ли слова Черчесова, которые мотивируют? Сейчас нет. Однако все и так все прекрасно понимают: надо выходить и играть за Россию», – сказал Зобнин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Спартак Зобнин Роман
Комментарии (7)
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hevbn 28
1526730074
если бы были проблемы с мотивацией это было бы очень-очень странно.
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Мары
1526737985
Удачи тебе Роман и всей команде.Дай бог чтоб у Вас всё получилось.
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tesch
1526738019
Удачи, Ромка!
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polt
1526738686
А на кой хрен мотивироваться, все и так прекрасно-Мудко уже все объяснил.
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zigbert
1526741864
Готовьтесь лучше. Успешной игры на ЧМ.
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FanatSerj
1526746157
Пахать тебе в опорной придется за себя и еще за защиту.
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OfaZavr
1526832036
удачной подготовки и игры на пределе возможностей!
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