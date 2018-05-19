Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «Черчесов нас пока никак не мотивирует. Игроки сборной и так все понимают. Лишние слова нам не нужны»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин отметил, что футболисты национальной команды понимают всю важность предстоящего домашнего чемпионата мира. По словам хавбека, игроки не нуждаются в лишней мотивации.

    «Как прошла тренировка сборной? Все хорошо. Поиграли в квадрат, позанимались в тренажерном зале. Все идет своим чередом. Обычная подготовка, ничего особенного не делаем.

    Есть ли ощущение, что готовимся к чемпионату мира, который пройдет в России? Лично у меня уже давно есть такое ощущение. Я очень много думаю об этом. Это самое главное событие в мире, в России уж тем более. Все ребята прекрасно понимают, тут не нужны лишние слова.

    Сейчас мы готовимся к чемпионату мира в целом, не акцентируя внимания на соперников по группе. У нас впереди еще товарищеские матчи с Австрией и Турцией. Есть ли слова Черчесова, которые мотивируют? Сейчас нет. Однако все и так все прекрасно понимают: надо выходить и играть за Россию», – сказал Зобнин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2018 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:00

      удачной подготовки и игры на пределе возможностей!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 мая 2018, 19:09

      Пахать тебе в опорной придется за себя и еще за защиту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 17:57

      Готовьтесь лучше. Успешной игры на ЧМ.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 19 мая 2018, 17:04

      А на кой хрен мотивироваться, все и так прекрасно-Мудко уже все объяснил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 19 мая 2018, 16:53

      Удачи, Ромка!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 16:53

      Удачи тебе Роман и всей команде.Дай бог чтоб у Вас всё получилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 мая 2018, 14:41

      если бы были проблемы с мотивацией это было бы очень-очень странно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11