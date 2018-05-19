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    Агент: «Отъезд Фернандеша в Турцию – неправда. Мануэль хочет и дальше играть за «Локомотив»

    Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза опроверг информацию, что его клиент хочет покинуть железнодорожников. Ранее «Бомбардир» писал: португалец может вернуться в «Бешикташ».

    «Фернандеш может перейти в «Бешикташ»? Не хотел бы это комментировать, так как это не соответствует действительности.

    У «Локомотива» и Фернандеша есть обоюдное желание подписать новый контракт. Надеемся, что вопрос решится до начала чемпионата мира», – сказал Барбоза.

    Португалец играет в России с 2014 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2018 11:16
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 17:36

      Утиное дело подтвердилось.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 мая 2018, 11:28

      таких вбросов будет еще много

      3
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