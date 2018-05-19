Агент: «Отъезд Фернандеша в Турцию – неправда. Мануэль хочет и дальше играть за «Локомотив»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза опроверг информацию, что его клиент хочет покинуть железнодорожников. Ранее «Бомбардир» писал: португалец может вернуться в «Бешикташ».

«Фернандеш может перейти в «Бешикташ»? Не хотел бы это комментировать, так как это не соответствует действительности.

У «Локомотива» и Фернандеша есть обоюдное желание подписать новый контракт. Надеемся, что вопрос решится до начала чемпионата мира», – сказал Барбоза.

Португалец играет в России с 2014 года.