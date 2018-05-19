Луческу огласил список игроков на матч со сборной России

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу определился со списком футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против сборной России, сообщает сайт Федерации футбола страны. Встреча назначена на 5 июня.
Вратари: Окан Коджук («Истанбулспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Волкан Бабаджан («Истанбул Башакшехир»).
Защитники: Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырым (все – «Фенербахче»), Мехмет Челик («Истанбулспор»), Чаглар Сeюнджю («Фрайбург»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Кан Айхан («Фортуна»), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»).
Полузащитники: Абдюлкадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Язиджи (все – «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома»), Дениз Тюрюдж («Кайсериспор»), Эмре Акбаба («Аланьяспор»), Ирфан Джан Кавечи, Махмут Текдемир (оба – «Истанбул Башакшехир»), Огузхан Озьякуп («Бешикташ»), Таркан Зербест («Аустрия»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Кенан Караман («Ганновер»), Сердар Гюрлер («Османлыспор»), Юнус Малли («Вольфсбург»).
Нападающие: Дженк Тосун («Эвертон»), Умут Булут («Кайсериспор»).