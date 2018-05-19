Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луческу огласил список игроков на матч со сборной России

19 мая 2018, 06:06
10

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу определился со списком футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против сборной России, сообщает сайт Федерации футбола страны. Встреча назначена на 5 июня.

Вратари: Окан Коджук («Истанбулспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Волкан Бабаджан («Истанбул Башакшехир»).

Защитники: Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырым (все – «Фенербахче»), Мехмет Челик («Истанбулспор»), Чаглар Сeюнджю («Фрайбург»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Кан Айхан («Фортуна»), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»).

Полузащитники: Абдюлкадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Язиджи (все – «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома»), Дениз Тюрюдж («Кайсериспор»), Эмре Акбаба («Аланьяспор»), Ирфан Джан Кавечи, Махмут Текдемир (оба – «Истанбул Башакшехир»), Огузхан Озьякуп («Бешикташ»), Таркан Зербест («Аустрия»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Кенан Караман («Ганновер»), Сердар Гюрлер («Османлыспор»), Юнус Малли («Вольфсбург»).

Нападающие: Дженк Тосун («Эвертон»), Умут Булут («Кайсериспор»).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Россия Турция Луческу Мирча
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ГераХэвиЛОКО
1526701933
По именам слабовато. как и у наших
Ответить
fraiser
1526703118
Арда Туран по-ходу вообще загас:))
Ответить
yorgenbarenz
1526709442
Скучная ничейка и бодрые заявления о проверенных в деле новых схемах?
Ответить
artem 81
1526710064
Турция по сильнее будет)
Ответить
Lokofint
1526711110
Так себе
Ответить
BP
1526712475
Соревнования еще не начались, а у нас уже многие с травмами. Хоть бы этот товарняк без потерь.
Ответить
Добрый Бобер
1526715319
Хасан Али Калдырым... - Какие планы на субботу? - Калдырым!
Ответить
val-berezko
1526715991
Турки еще пару наших отнесут к травматологам. Тогда мудко вообще отпишется.
Ответить
Joko21
1526718682
практически все футболисты играют во внутреннем чемпионате. Должна быть равная игра
Ответить
Полная Канистра
1526718865
цыган мстить будет за выпер из зенита и высер в сми против него и на этом фоне даст бой с нашей сборной которая на половину в лазарете окажется
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
22:43
8
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
22:16
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
21:54
1
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Все новости
Все новости
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
23:00
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
22:29
2
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
21:36
1
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
1
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
5
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
6
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
1
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+