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    Луческу огласил список игроков на матч со сборной России

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу определился со списком футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против сборной России, сообщает сайт Федерации футбола страны. Встреча назначена на 5 июня.

    Вратари: Окан Коджук («Истанбулспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Волкан Бабаджан («Истанбул Башакшехир»).

    Защитники: Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырым (все – «Фенербахче»), Мехмет Челик («Истанбулспор»), Чаглар Сeюнджю («Фрайбург»), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Кан Айхан («Фортуна»), Омер Байрам («Акхисар Беледиеспор»).

    Полузащитники: Абдюлкадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Язиджи (все – «Трабзонспор»), Дженгиз Ундер («Рома»), Дениз Тюрюдж («Кайсериспор»), Эмре Акбаба («Аланьяспор»), Ирфан Джан Кавечи, Махмут Текдемир (оба – «Истанбул Башакшехир»), Огузхан Озьякуп («Бешикташ»), Таркан Зербест («Аустрия»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Кенан Караман («Ганновер»), Сердар Гюрлер («Османлыспор»), Юнус Малли («Вольфсбург»).

    Нападающие: Дженк Тосун («Эвертон»), Умут Булут («Кайсериспор»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2018 06:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 мая 2018, 11:34

      цыган мстить будет за выпер из зенита и высер в сми против него и на этом фоне даст бой с нашей сборной которая на половину в лазарете окажется

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 мая 2018, 11:31

      практически все футболисты играют во внутреннем чемпионате. Должна быть равная игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 мая 2018, 10:46

      Турки еще пару наших отнесут к травматологам. Тогда мудко вообще отпишется.

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 19 мая 2018, 10:35

      Хасан Али Калдырым...
      - Какие планы на субботу?
      - Калдырым!

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 19 мая 2018, 09:47

      Соревнования еще не начались, а у нас уже многие с травмами. Хоть бы этот товарняк без потерь.

      0
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 19 мая 2018, 09:25

      Так себе

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 мая 2018, 09:07

      Турция по сильнее будет)

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 мая 2018, 08:57

      Скучная ничейка и бодрые заявления о проверенных в деле новых схемах?

      1
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      Рейтинг: +21

      fraiser 19 мая 2018, 07:11

      Арда Туран по-ходу вообще загас:))

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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 19 мая 2018, 06:52

      По именам слабовато. как и у наших

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