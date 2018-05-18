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  • Дешам: «Сложно выбирать состав, так как у Франции много сильных футболистов»

Дешам: «Сложно выбирать состав, так как у Франции много сильных футболистов»

18 мая 2018, 08:17
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о сложностях, с которым он столкнулся при определении состава перед чемпионатом мира-2018 в России.

«Когда я делал свой выбор, то на первое место ставил сборную и ее интересы. В таких ситуациях выбирать всегда трудно.

В этот раз у меня было сразу несколько сложных решений, потому что у Франции много сильных футболистов. Я знаю, что не смогу угодить всем из них», – приводит слова тренера ESPN.

Напомним, Дешам не включил в состав национальной команды Александра Лаказетта из «Арсенала» и Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед», чем вызвал критику в свою сторону.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Дешам Дидье
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orzy
1526624743
слабое МЕСТО ВРАТАРЬ
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