Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дешам: «Сложно выбирать состав, так как у Франции много сильных футболистов»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о сложностях, с которым он столкнулся при определении состава перед чемпионатом мира-2018 в России.

    «Когда я делал свой выбор, то на первое место ставил сборную и ее интересы. В таких ситуациях выбирать всегда трудно.

    В этот раз у меня было сразу несколько сложных решений, потому что у Франции много сильных футболистов. Я знаю, что не смогу угодить всем из них», – приводит слова тренера ESPN.

    Напомним, Дешам не включил в состав национальной команды Александра Лаказетта из «Арсенала» и Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед», чем вызвал критику в свою сторону.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2018 08:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 18 мая 2018, 09:25

      слабое МЕСТО ВРАТАРЬ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11