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    Каррера: «Глушаков и Комбаров? Если «Спартак» провалился, то это вся команда»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, которые были подвержены критике со стороны болельщиков. Напомним, что оба футболиста не играли за московскую команду в последних матчах сезона.

    – Болельщики говорят об игроках – что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?

    – Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

    – Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…

    – Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров – потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернандо, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо «Спартака». У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.

    – Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть «Спартак», чтобы команда стала играть лучше?

    – Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если «Спартак» провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не какой-то один игрок. Мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2018 01:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 13:57

      Очень достойно и корректно - в этом весь Каррера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 мая 2018, 13:28

      Проблема есть, но Вам это знать не обязательно.Браво маэстро.
      Виноваты либо все, либо ни кто, а потому огонь вызываю на себя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 12:18

      молодец, все справедливо сказал, нельзя валить вину только на кого-то одного.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 15 мая 2018, 12:15

      Вай-вай-вай. Я понял так, что Спартак долго еще будет тащить эти чемоданы с оторванными ручками. И Каррера тоже хорош, весь такой пластилиновый, без острых углов, не дай Бог кого-нибудь обидеть. Ждал от него профессионального объяснения, а он мне "мир, труд, жвачка".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 мая 2018, 08:09

      Макс, мож хватит уже джентельменства?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 15 мая 2018, 07:59

      за одно общение с журналистами- уважение и респект!!!всегда защитит команду!!!!!

      8
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 мая 2018, 06:53

      Молодчина, Массимо! Достойно бреешь этих стервятников. Удачи вам пройти в ЛЧ!

      8
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 мая 2018, 06:53

      Все верно, футбол-это коллективная игра!

      5
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 15 мая 2018, 06:17

      всё правильно сказал

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 15 мая 2018, 05:14

      Блин!Почему то все быстро забыли как те же Глушаков с Комбариком ещё в начале и середине чемпионата на своём горбу вытаскивали народную команду,выдавая спасительные матчи.Разве такого не было?А золотой чемпионский сезон?Игроки - живые люди со своими плюсами и минусами.У каждого ,даже суперзвёздного бывает функциональный спад.Это не машины,это люди!Жаль что у лидеров Спартака спад и игровой и эмоциональный пришёлся на самую важную. концовку.Так бывает.И Массимо как бывший игрок-профессионал это прекрасно понимает.Поэтому и разделяет ответственность вместе с командой.Уважаю.Молодец.

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