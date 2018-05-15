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  • Каррера: «Глушаков и Комбаров? Если «Спартак» провалился, то это вся команда»

Каррера: «Глушаков и Комбаров? Если «Спартак» провалился, то это вся команда»

15 мая 2018, 01:24
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, которые были подвержены критике со стороны болельщиков. Напомним, что оба футболиста не играли за московскую команду в последних матчах сезона.

– Болельщики говорят об игроках – что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?

– Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

– Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…

– Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров – потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернандо, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо «Спартака». У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.

– Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть «Спартак», чтобы команда стала играть лучше?

– Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если «Спартак» провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не какой-то один игрок. Мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Par Mezan
1526337848
Ай-ай-яй! Ню-ню-ню таким игрокам! Нехорошие дядьки не захотели слушать карьериста с мордой сантехника из ЖЭКа....
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Sanirin79
1526339826
Мда..у маэстро можно поучиться многому... ни одного слова обиды или указания недостатков... играет команда, выигрывает команда и проигрывает команда... если проигрывает команда виноват только тренер....браво....
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directorpg
1526345540
Молодец! Спасибо, больше таких тренеров и русский футбол станет лучше. Это мнение не болельщика Спартака.
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Krossmen73
1526350491
Блин!Почему то все быстро забыли как те же Глушаков с Комбариком ещё в начале и середине чемпионата на своём горбу вытаскивали народную команду,выдавая спасительные матчи.Разве такого не было?А золотой чемпионский сезон?Игроки - живые люди со своими плюсами и минусами.У каждого ,даже суперзвёздного бывает функциональный спад.Это не машины,это люди!Жаль что у лидеров Спартака спад и игровой и эмоциональный пришёлся на самую важную. концовку.Так бывает.И Массимо как бывший игрок-профессионал это прекрасно понимает.Поэтому и разделяет ответственность вместе с командой.Уважаю.Молодец.
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Fancyfall
1526354239
всё правильно сказал
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Опорник84
1526356415
Все верно, футбол-это коллективная игра!
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El_Chori
1526356437
Молодчина, Массимо! Достойно бреешь этих стервятников. Удачи вам пройти в ЛЧ!
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Александ1982
1526360344
за одно общение с журналистами- уважение и респект!!!всегда защитит команду!!!!!
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OfaZavr
1526375902
молодец, все справедливо сказал, нельзя валить вину только на кого-то одного.
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Мары
1526380133
Проблема есть, но Вам это знать не обязательно.Браво маэстро. Виноваты либо все, либо ни кто, а потому огонь вызываю на себя.
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