Каррера: «Глушаков и Комбаров? Если «Спартак» провалился, то это вся команда»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, которые были подвержены критике со стороны болельщиков. Напомним, что оба футболиста не играли за московскую команду в последних матчах сезона.

– Болельщики говорят об игроках – что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?

– Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

– Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…

– Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров – потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернандо, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо «Спартака». У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.

– Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть «Спартак», чтобы команда стала играть лучше?

– Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если «Спартак» провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не какой-то один игрок. Мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем.