Игроки ПАОКа надели маски с изображением Саввиди после победы в Кубке Греции

ПАОК обыграл АЕК в финале Кубка Греции со счетом 2:0.

После победы над афинским клубом футболисты ПАОКа надели маски с изображением владельца клуба Ивана Саввиди.

Напомним, что россиянин вышел на поле с пистолетом во время матча 25-го тура чемпионата Греции. За это он был дисквалифицирован на три года, ему запрещено посещать футбольные матчи.

Российский владелец ПАОКа получил три года дисквалификации за выход на поле с оружием