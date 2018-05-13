Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки ПАОКа надели маски с изображением Саввиди после победы в Кубке Греции

Игроки ПАОКа надели маски с изображением Саввиди после победы в Кубке Греции

13 мая 2018, 01:25
5

ПАОК обыграл АЕК в финале Кубка Греции со счетом 2:0.

После победы над афинским клубом футболисты ПАОКа надели маски с изображением владельца клуба Ивана Саввиди.

Напомним, что россиянин вышел на поле с пистолетом во время матча 25-го тура чемпионата Греции. За это он был дисквалифицирован на три года, ему запрещено посещать футбольные матчи.

Российский владелец ПАОКа получил три года дисквалификации за выход на поле с оружием

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига ПАОК АЕК
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
iBragim2102
1526167892
Пистолетов не хватает.
Ответить
С@НЁК.
1526183662
Под дулом пистолета вышли
Ответить
la verdad
1526185522
Клоуны
Ответить
zigbert
1526189270
Их любовь безгранична.
Ответить
Axe111
1526197854
Цирк
Ответить
Главные новости
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
21:18
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
20:58
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
20:49
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
31
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
5
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
3
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Все новости
Все новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
Вчера, 10:56
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
10 августа
3
Карседо прокомментировал уход Гарсии из «Спартака»
7 августа
2
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
5 августа
2
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
5 августа
13
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
4 августа
7
Названа сумма, за которую «Спартак» согласится продать Ливая
3 августа
4
«Спартак» может отдать игрока в аренду за 1 миллион
3 августа
3
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев сравнил чемпионаты России и Греции
28 июля
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
28 июля
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?»
27 июля
2
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
23 июля
5
ФотоКлуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Нападающий сборной России отказал «Локомотиву»
18 июля
1
«Краснодар» избавился от еще одного бразильца
17 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+