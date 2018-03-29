Российский владелец ПАОКа получил три года дисквалификации за выход на поле с оружием

Sky сообщил о наказании владельца ПАОКа Ивана Саввиди за инцидент в матче 25 тура чемпионата Греции против АЕКа (0:0, игра была остановлена).

Во время матча россиянин выбежал на поле с пистолетом. За это он получил дисквалификацию сроком на три года.

ПАОК также получил штраф и лишился трех очков в турнирной таблице чемпионата. Предполагается, что клубу засчитано техническое поражение.

Сообщалось, что АЕК может подать в УЕФА жалобу за нарушение регламента, в связи с чем Греция могла быть отстранена от участия в соревнованиях на международном уровне.