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  • Российский владелец ПАОКа получил три года дисквалификации за выход на поле с оружием

Российский владелец ПАОКа получил три года дисквалификации за выход на поле с оружием

29 марта 2018, 13:12
16

Sky сообщил о наказании владельца ПАОКа Ивана Саввиди за инцидент в матче 25 тура чемпионата Греции против АЕКа (0:0, игра была остановлена).

Во время матча россиянин выбежал на поле с пистолетом. За это он получил дисквалификацию сроком на три года.

ПАОК также получил штраф и лишился трех очков в турнирной таблице чемпионата. Предполагается, что клубу засчитано техническое поражение.

Сообщалось, что АЕК может подать в УЕФА жалобу за нарушение регламента, в связи с чем Греция могла быть отстранена от участия в соревнованиях на международном уровне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Skysports
Греция. Суперлига АЕК ПАОК
Комментарии (16)
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Егор Велунов
1522320499
По национальности грек и гражданин России опозорил две страны и свой клуб...
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Жёлто-синий
1522321638
Дискволификация чего посещения матчей?
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Snek
1522322602
Хах, чувак с незарегистрированным стволом выбежал на поле и суд запретил ему ходить на стадион, закон в Греции, что в РФ, дышло - куда повернул, туда и вышло.
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zigbert
1522328793
Написано туманно.
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I_R_O_N_M_A_N
1522330829
Животное
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OfaZavr
1522339041
если еще и для клуба не последует санкции то считай легко отделался.
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+50/-50
1522356783
- "Во время матча россиянин выбежал на поле с пистолетом. За это он получил дисквалификацию сроком на три года". За выход на поле с автоматом - 5 лет дисквалификации. За выход на поле с пулемётом - 8 лет. За выход на поле с гранатомётом - 10 лет. Эх, жаль нельзя пушку выкатить.
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igoor52
1522383066
А надо бы пожизненно!!!
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ilichkadr
1522388750
Да, уж......Есть очередной повод говорить, что в России не только медведи по улицам шастают, но и бизнесмены-ковбои с пушками да перьями на стадионах отжигают.
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