УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Буффона из-за его поведения в матче с «Реалом»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона по итогам матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Реала» (3:1).

Игра состоялась 11 апреля в Мадриде, Буффон был удален в концовке встречи.

УЕФА рассмотрит эпизод с удалением игрока и оценит его действия в соответсвии с «общими нормами поведения», проипсанными праивлах УЕФА. 31 мая союз вынесет решение.

Буффон: «Я не должен извиняться перед Оливером. Он слишком молод, чтобы обслуживать матч с «Реалом»