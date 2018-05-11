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    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Буффона из-за его поведения в матче с «Реалом»

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона по итогам матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Реала» (3:1).

    Игра состоялась 11 апреля в Мадриде, Буффон был удален в концовке встречи.

    УЕФА рассмотрит эпизод с удалением игрока и оценит его действия в соответсвии с «общими нормами поведения», проипсанными праивлах УЕФА. 31 мая союз вынесет решение.

    Буффон: «Я не должен извиняться перед Оливером. Он слишком молод, чтобы обслуживать матч с «Реалом»

    Источник: УЕФА

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    11.05.2018 22:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:13

      глупость полная, чего прицепились то? ничего особенного в эпизоде не было, подобных ситуаций кучи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2018, 10:14

      Показуха. Дешевая показуха. Человек решил уйти из футбола и они на фоне этого осмелели. Бюрократишки мяч ногами не пинавшие.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > ItalianFootball 12 мая 2018, 15:54

      Извини, хотел тебе минус поставить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ЦСКА 3011 15 мая 2018, 11:45

      Дык поставь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > ItalianFootball 18 мая 2018, 01:35

      Уже плюсанул..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > ЦСКА 3011 18 мая 2018, 10:15

      Потом отыграешься, не переживай)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 12 мая 2018, 09:57

      Как они защищают днище судей то, смотри.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:02

      Рукоприкладства в эпизоде не было а таких эпизодов в футболе встречается частенько.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 мая 2018, 05:08

      Итальянцы так реагируют на несправедливость, по их мнению.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 мая 2018, 01:20

      В Сибирь его сослать.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 мая 2018, 00:33

      Год Эстонии в УЕФА? Месяц уж прошёл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 11 мая 2018, 23:13

      Руки прочь от Буффона! И вообще - покажите мне человека, который бы не психанул в такой ситуации на его месте!

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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 11 мая 2018, 22:52

      Награда нашла своего героя)

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 11 мая 2018, 22:51

      Ой как страшно!А уефа не хочет открыть дело,да не одно,против судей которые накосячили по полной???

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