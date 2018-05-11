«Амкар», «Тосно» и «Ростов» не получили лицензии РФС на следующий сезон

На сегодняшнем заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение не выдавать лицензии на следующий сезон трем клубам – «Амкару», «Тосно» и «Ростову». Сообщается, что все они не выполнили обязательные условия лицензирования (например, финансовые).

Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА.

Клубы могут подать апелляцию в установленные сроки. Она будет рассмотрена в конце мая на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования.