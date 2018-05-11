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  • «Амкар», «Тосно» и «Ростов» не получили лицензии РФС на следующий сезон

«Амкар», «Тосно» и «Ростов» не получили лицензии РФС на следующий сезон

11 мая 2018, 18:19
14

На сегодняшнем заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение не выдавать лицензии на следующий сезон трем клубам – «Амкару», «Тосно» и «Ростову». Сообщается, что все они не выполнили обязательные условия лицензирования (например, финансовые).

Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА.

Клубы могут подать апелляцию в установленные сроки. Она будет рассмотрена в конце мая на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Тосно Ростов
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1526052375
в РФС до шестнадцати не умеют считать, рисуйте с запасом.))
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Shogun
1526053217
Как и говорили Тосно загнулся окончательно, у Ростова видимо деньги за откаты от ГазПрома кончились и договорного давно уже было пора слать
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Ruryu
1526053239
О,как!!! Лет через пять,8 команд останется,наверное. И на международной арене,нас "похоронят" скорее всего...
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_Marqella_
1526056993
Правильно сделали, Ростову нужно дать лицензию для игры в первой лиге...
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андрей андреев
1526057360
"Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА" Видимо,кроме нас(ростовчан) все знают,что наши нахимичили с переходами)))).Главное-стадион построили. И набережную плиткой выложили за МЛРД рублей.Нужно сходить посмотреть,видимо она из золота..
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Yorgen2006
1526058107
Новый лозунг президента борьба с бедностью. Поднимем же российский футбол до мирового уровня, за счет уничтожения бедных клубов
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zigbert
1526061958
В будущем ,вероятно эта цифра вырастет. Куда катимся?
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Жёлто-синий
1526074548
Каждый год одно и тоже на лапу Москва хочет
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vladimir-7
1526102443
Бомбардир, необходимо закрыть доступ рекламе от ninenekrasowa. Надоела она всем болельщикам.
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кузнецов артем
1526157617
Бердыеву спасибо скажите , он же там имел какую то управляющую должность но с Ерохиным Нобоа Азмуном Полозом Гранатом Кудряшевым контракты не продлевал, а могли хоть немножко на их трансферах заработать и пару сезонов горя финансового не знать, а это еще что Гацкан 34 Калачёв 37 Ионов 29 Паршивлюк 29 Макеев 28 Бухаров 33 Макеев 28 Юсупов 28 Сапета 28, Ростову не долго жить осталось в принципе, команду через сезон-два надо будет обновлять, а денег не будет, так как и продать Ростову некого кроме Ингасона и Скопинцева. В Амкаре все куда хуже, глянув возраст игроков выходящих в старте я недоумеваю, ведь выпускать возрастной состав бесперспективно и с ним только борются за трофеи. Какой смысл обрекать себя на то, что твоему клубу некого продавать если команда борется за существование. Ну и Тосно, комментировать ситуацию этого клуба просто не хочется, а хочется обратиться в органы чтобы проверили деятельность их директора, потому что у него то деньги есть то они банкроты то опять денег хватает даже очень, то теперь даже лицензию не стали подавать. Скажу так, развивать футбол это не только иметь качественных футболистов, но и иметь кадры которые будут грамотно работать на трансферном рынке в скаутской системе в организации работы академии. А если в Тосно продают форвардов, а потом уже начинают думать кем бы их заменить и жалуются, что Зенит молодого им не продал и подписывают Погребняка, то дорога вам только одна- фнл
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