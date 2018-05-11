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    «Амкар», «Тосно» и «Ростов» не получили лицензии РФС на следующий сезон

    На сегодняшнем заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов было принято решение не выдавать лицензии на следующий сезон трем клубам – «Амкару», «Тосно» и «Ростову». Сообщается, что все они не выполнили обязательные условия лицензирования (например, финансовые).

    Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА.

    Клубы могут подать апелляцию в установленные сроки. Она будет рассмотрена в конце мая на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования.

    Источник: РФС

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    11.05.2018 18:19
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 мая 2018, 23:40

      Бердыеву спасибо скажите , он же там имел какую то управляющую должность но с Ерохиным Нобоа Азмуном Полозом Гранатом Кудряшевым контракты не продлевал, а могли хоть немножко на их трансферах заработать и пару сезонов горя финансового не знать, а это еще что Гацкан 34 Калачёв 37 Ионов 29 Паршивлюк 29 Макеев 28 Бухаров 33 Макеев 28 Юсупов 28 Сапета 28, Ростову не долго жить осталось в принципе, команду через сезон-два надо будет обновлять, а денег не будет, так как и продать Ростову некого кроме Ингасона и Скопинцева. В Амкаре все куда хуже, глянув возраст игроков выходящих в старте я недоумеваю, ведь выпускать возрастной состав бесперспективно и с ним только борются за трофеи. Какой смысл обрекать себя на то, что твоему клубу некого продавать если команда борется за существование. Ну и Тосно, комментировать ситуацию этого клуба просто не хочется, а хочется обратиться в органы чтобы проверили деятельность их директора, потому что у него то деньги есть то они банкроты то опять денег хватает даже очень, то теперь даже лицензию не стали подавать. Скажу так, развивать футбол это не только иметь качественных футболистов, но и иметь кадры которые будут грамотно работать на трансферном рынке в скаутской системе в организации работы академии. А если в Тосно продают форвардов, а потом уже начинают думать кем бы их заменить и жалуются, что Зенит молодого им не продал и подписывают Погребняка, то дорога вам только одна- фнл

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2018, 08:20

      Бомбардир, необходимо закрыть доступ рекламе от ninenekrasowa.
      Надоела она всем болельщикам.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 мая 2018, 00:35

      Каждый год одно и тоже на лапу Москва хочет

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Жёлто-синий 12 мая 2018, 08:16

      Не обобщай, не Москва, а конкретно РФС.

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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 21:05

      В будущем ,вероятно эта цифра вырастет. Куда катимся?

      2
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      Рейтинг: +17

      Yorgen2006 11 мая 2018, 20:01

      Новый лозунг президента борьба с бедностью.
      Поднимем же российский футбол до мирового уровня, за счет уничтожения бедных клубов

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 мая 2018, 19:49

      "Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА"
      Видимо,кроме нас(ростовчан) все знают,что наши нахимичили с переходами)))).Главное-стадион построили. И набережную плиткой выложили за МЛРД рублей.Нужно сходить посмотреть,видимо она из золота..

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > андрей андреев 11 мая 2018, 21:51

      Такие набережные у "всех" , не одним вам подфортило.
      А заборы красивые с "золочением" и гербами вдоль "ДОРОГ" у вас есть? Ярославль то впереди планеты всей, вам еще расти и расти.

      1
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      Рейтинг: +5423

      _Marqella_ 11 мая 2018, 19:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно сделали, Ростову нужно дать лицензию для игры в первой лиге...

      -18
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > _Marqella_ 11 мая 2018, 19:58

      А тебе для удовлетворения таджиков с местной стройки.

      12
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > _Marqella_ 12 мая 2018, 07:30

      Закрой вафельницу *******. И иди бакланов гоняй ,а то опять дырок наделают в крыше бомж арена.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > _Marqella_ 12 мая 2018, 16:12

      Да что ты за человек такой ненавистный??? Что тебе Ростов плохого сделал? Это игра ! Если когда то Ростов обыграл Зенит то теперь ненавидеть клуб надо за это? Хотя бы обоснуй свою ненависть. Если не трудно.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 мая 2018, 18:40

      О,как!!! Лет через пять,8 команд останется,наверное. И на международной арене,нас "похоронят" скорее всего...

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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 мая 2018, 18:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как и говорили Тосно загнулся окончательно, у Ростова видимо деньги за откаты от ГазПрома кончились и договорного давно уже было пора слать

      -14
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 мая 2018, 18:26

      в РФС до шестнадцати не умеют считать, рисуйте с запасом.))

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