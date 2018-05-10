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  • Луческу: «Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моего ухода. Это непрофессионально»

Луческу: «Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моего ухода. Это непрофессионально»

10 мая 2018, 14:36
6

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал об отношении к Роберто Манчини, работающим с «Зенитом». В 2017 году итальянец стал преемником румына.

«Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моей официальной отставки. Это неприемлемо для профессионала.

Это был не первый случай, когда Манчини поступил со мной подобным образом. Осенью 2008 года мы играли с «Барселоной» на выезде, проиграли со счетом 1:2. Манчини прилетел в Барселону со своими представителями.

Мне тогда захотелось покинуть клуб, но Ринат Ахметов попросил остаться. По итогам сезона мы выиграли Кубок УЕФА», – сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

Луческу тренировал петербургский клуб с мая 2016 года по май 2017.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Турция Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (6)
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С-Пб on-line
1525952643
Уведи у него лошадь!
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Zenmaster
1525957350
Я зол и удивлён -- кто вообще додумался , подписывать контракт с вами обоими !!!
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woyser
1525960175
"Бомбардир", копай глубже! Где Луческу перешёл дорогу Манчини, прям заинтриговали)
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prezent2017
1525975261
два мумна!
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zigbert
1526029784
У Луческу есть что то недосказанное в Зените.
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