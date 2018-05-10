Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моего ухода. Это непрофессионально»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал об отношении к Роберто Манчини, работающим с «Зенитом». В 2017 году итальянец стал преемником румына.

    «Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моей официальной отставки. Это неприемлемо для профессионала.

    Это был не первый случай, когда Манчини поступил со мной подобным образом. Осенью 2008 года мы играли с «Барселоной» на выезде, проиграли со счетом 1:2. Манчини прилетел в Барселону со своими представителями.

    Мне тогда захотелось покинуть клуб, но Ринат Ахметов попросил остаться. По итогам сезона мы выиграли Кубок УЕФА», – сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

    Луческу тренировал петербургский клуб с мая 2016 года по май 2017.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2018 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:09

      У Луческу есть что то недосказанное в Зените.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 мая 2018, 21:01

      два мумна!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 мая 2018, 16:49

      "Бомбардир", копай глубже! Где Луческу перешёл дорогу Манчини, прям заинтриговали)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 10 мая 2018, 16:02

      Я зол и удивлён -- кто вообще додумался , подписывать контракт с вами обоими !!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Zenmaster 11 мая 2018, 09:21

      просифионалы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 14:44

      Уведи у него лошадь!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11