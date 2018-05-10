Луческу: «Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моего ухода. Это непрофессионально»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал об отношении к Роберто Манчини, работающим с «Зенитом». В 2017 году итальянец стал преемником румына.

«Я зол на Манчини за то, что он подписал контракт с «Зенитом» до моей официальной отставки. Это неприемлемо для профессионала.

Это был не первый случай, когда Манчини поступил со мной подобным образом. Осенью 2008 года мы играли с «Барселоной» на выезде, проиграли со счетом 1:2. Манчини прилетел в Барселону со своими представителями.

Мне тогда захотелось покинуть клуб, но Ринат Ахметов попросил остаться. По итогам сезона мы выиграли Кубок УЕФА», – сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor.

Луческу тренировал петербургский клуб с мая 2016 года по май 2017.