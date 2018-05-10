Буффон: «Игроки «Ювентуса» – мужчины с большой буквы»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о победе в Кубке Италии.

«Я очень горд, потому что за семь лет мы сделали то, на что способны только мужчины с большой буквы.

Это невероятно. В определенный момент по ходу сезона мы сказали себе, что должны быть монстрами и выиграть Скудетто, а также приложить все силы для победы в Кубке и Лиге чемпионов.

С Лигой чемпионов не получилось, но наш результат по-прежнему невероятен», – цитирует итальянца Football Italia.

В решающем матче команда Массимилиано Аллегри обыграла «Милан» со счетом 4:0.

Кубок стал для туринцев 13 за всю историю. Клуб является рекордсменом страны по этому показателю.