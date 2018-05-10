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    Буффон: «Игроки «Ювентуса» – мужчины с большой буквы»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о победе в Кубке Италии.

    «Я очень горд, потому что за семь лет мы сделали то, на что способны только мужчины с большой буквы.

    Это невероятно. В определенный момент по ходу сезона мы сказали себе, что должны быть монстрами и выиграть Скудетто, а также приложить все силы для победы в Кубке и Лиге чемпионов.

    С Лигой чемпионов не получилось, но наш результат по-прежнему невероятен», – цитирует итальянца Football Italia.

    В решающем матче команда Массимилиано Аллегри обыграла «Милан» со счетом 4:0.

    Кубок стал для туринцев 13 за всю историю. Клуб является рекордсменом страны по этому показателю.

    Источник: Football Italia

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    10.05.2018 14:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 мая 2018, 11:20

      ой джи джи жаль тебя провел среди этих идиотов всю свою жизнь !

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      Рейтинг: +142

      orzy 10 мая 2018, 14:43

      В Италии

      0
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