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Буффон: «Игроки «Ювентуса» – мужчины с большой буквы»

10 мая 2018, 14:19
2

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о победе в Кубке Италии.

«Я очень горд, потому что за семь лет мы сделали то, на что способны только мужчины с большой буквы.

Это невероятно. В определенный момент по ходу сезона мы сказали себе, что должны быть монстрами и выиграть Скудетто, а также приложить все силы для победы в Кубке и Лиге чемпионов.

С Лигой чемпионов не получилось, но наш результат по-прежнему невероятен», – цитирует итальянца Football Italia.

В решающем матче команда Массимилиано Аллегри обыграла «Милан» со счетом 4:0.

Кубок стал для туринцев 13 за всю историю. Клуб является рекордсменом страны по этому показателю.

Источник: Football Italia
Испания. Кубок Италия. Серия А Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (2)
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orzy
1525952618
В Италии
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dinar7777dinar
1526113243
ой джи джи жаль тебя провел среди этих идиотов всю свою жизнь !
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