Парфенов повторил достижение Черевченко, выиграв Кубок России в качестве игрока и тренера

Вчера состоялся финальный матч Кубка России, в котором встречались «Тосно» и курский «Авангард». Победу в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» одержала команда из Ленинградской области со счетом 2:1.

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов стал обладателем Кубка России в качестве игрока и главного тренера. В составе «Спартака» он выиграл трофей в сезоне-1997/98, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 1:0.

Ранее подобное удавалось только Игорю Черевченко, который выигрывал трофей с «Локомотивом» пять раз (в сезоне-2014/15 как тренер).