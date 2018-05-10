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    Парфенов повторил достижение Черевченко, выиграв Кубок России в качестве игрока и тренера

    Вчера состоялся финальный матч Кубка России, в котором встречались «Тосно» и курский «Авангард». Победу в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» одержала команда из Ленинградской области со счетом 2:1.

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов стал обладателем Кубка России в качестве игрока и главного тренера. В составе «Спартака» он выиграл трофей в сезоне-1997/98, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 1:0.

    Ранее подобное удавалось только Игорю Черевченко, который выигрывал трофей с «Локомотивом» пять раз (в сезоне-2014/15 как тренер).

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 08:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 10:41

      Молодец. Будущих побед.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 10 мая 2018, 13:04

      Спартаковская школа!!!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 10 мая 2018, 10:12

      Желаю успехов в карьере

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 мая 2018, 09:20

      Умница!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 мая 2018, 08:59

      Парфенов молодец!!

      2
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