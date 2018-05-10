Мутко: «Спорт у меня в душе и сердце. Это на всю жизнь»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после финала Кубка России ответил на вопрос о своем будущем.

В декабре 2017 он покинул пост главы РФС после двух лет и двух месяцев работы. 7 мая Мутко был выдвинут Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

– Давайте не будем забегать вперед. Все назначения пока только анонсированы. Чтобы эти назначения состоялись, нужен указ. Если доверят – будем работать.

Спорт во мне, в душе у меня и в сердце. Спорт для меня это на всю жизнь. Всегда буду помогать, чем могу. И эти вопросы – региональной политики, городской среды, межбюджетных отношений – они тоже касаются спорта.

– Но на финал Кубка России вы приехали. Значит, все еще в футболе?

– Так у меня тут много обязательств совместно с правительством. Тут много всего – дороги, развязки, инфраструктура. И вообще побывать в Волгограде, Сталинграде, в День Победы – это святое.

Здесь побывали на Мамаевом кургане. Общались с президентом Немецкого футбольного союза [Райнхардом Гринделем], было много мероприятий. Город Волгоград – молодцы. Много сделали.

Ждем Англию [во время ЧМ-2018]. Счастлив, что люди увидят такие матчи с такими командами. Стадион роскошный, воздушный такой, акустика прекрасная.

– В РФС останетесь?

– Пока я приостановил деятельность главы РФС, а что будет потом – посмотрим.

– Совмещение возможно?

– Дело не в этом. Возможны разные формы. Но буду всегда поддерживать футбол чем могу. Всех с праздником!

Напомним, победу в Кубке России одержал «Тосно», переигравший в финале «Авангард» (2:1).