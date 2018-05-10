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    Мутко: «Спорт у меня в душе и сердце. Это на всю жизнь»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко после финала Кубка России ответил на вопрос о своем будущем.

    В декабре 2017 он покинул пост главы РФС после двух лет и двух месяцев работы. 7 мая Мутко был выдвинут Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

    – Давайте не будем забегать вперед. Все назначения пока только анонсированы. Чтобы эти назначения состоялись, нужен указ. Если доверят – будем работать.

    Спорт во мне, в душе у меня и в сердце. Спорт для меня это на всю жизнь. Всегда буду помогать, чем могу. И эти вопросы – региональной политики, городской среды, межбюджетных отношений – они тоже касаются спорта.

    – Но на финал Кубка России вы приехали. Значит, все еще в футболе?

    – Так у меня тут много обязательств совместно с правительством. Тут много всего – дороги, развязки, инфраструктура. И вообще побывать в Волгограде, Сталинграде, в День Победы – это святое.

    Здесь побывали на Мамаевом кургане. Общались с президентом Немецкого футбольного союза [Райнхардом Гринделем], было много мероприятий. Город Волгоград – молодцы. Много сделали.

    Ждем Англию [во время ЧМ-2018]. Счастлив, что люди увидят такие матчи с такими командами. Стадион роскошный, воздушный такой, акустика прекрасная.

    – В РФС останетесь?

    – Пока я приостановил деятельность главы РФС, а что будет потом – посмотрим.

    – Совмещение возможно?

    – Дело не в этом. Возможны разные формы. Но буду всегда поддерживать футбол чем могу. Всех с праздником!

    Напомним, победу в Кубке России одержал «Тосно», переигравший в финале «Авангард» (2:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2018 00:03
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 10:07

      Непотопляемый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 10 мая 2018, 11:54

      Теперь его на запрет шашлыков кинут. Это,наверно, его инициатива. Везде нужен руководитель.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 мая 2018, 09:44

      Ты тоже...мать твою...останешься у нас в памяти..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      serentsio 10 мая 2018, 08:25

      В крови и моче...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 мая 2018, 08:06

      "Если доверят-будем работать." И у тебя есть свора двойников?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 мая 2018, 07:24

      А вот российский спорт из-за твоей "любви" в другом месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 мая 2018, 01:35

      "Спорт развалил, добью страну" - В.Мудко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 10 мая 2018, 00:26

      Мутко: «Спорт у меня в душе и сердце. Это на всю жизнь» Я не уйду, не дождётесь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 мая 2018, 00:16

      Гнать его из правительства поганой метлой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12191

      ВетеR 10 мая 2018, 00:11

      Бессовестный тип(((

      4
      Ответить
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