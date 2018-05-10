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Мутко: «Спорт у меня в душе и сердце. Это на всю жизнь»

10 мая 2018, 00:03
10

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после финала Кубка России ответил на вопрос о своем будущем.

В декабре 2017 он покинул пост главы РФС после двух лет и двух месяцев работы. 7 мая Мутко был выдвинут Дмитрием Медведевым на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

– Давайте не будем забегать вперед. Все назначения пока только анонсированы. Чтобы эти назначения состоялись, нужен указ. Если доверят – будем работать.

Спорт во мне, в душе у меня и в сердце. Спорт для меня это на всю жизнь. Всегда буду помогать, чем могу. И эти вопросы – региональной политики, городской среды, межбюджетных отношений – они тоже касаются спорта.

– Но на финал Кубка России вы приехали. Значит, все еще в футболе?

– Так у меня тут много обязательств совместно с правительством. Тут много всего – дороги, развязки, инфраструктура. И вообще побывать в Волгограде, Сталинграде, в День Победы – это святое.

Здесь побывали на Мамаевом кургане. Общались с президентом Немецкого футбольного союза [Райнхардом Гринделем], было много мероприятий. Город Волгоград – молодцы. Много сделали.

Ждем Англию [во время ЧМ-2018]. Счастлив, что люди увидят такие матчи с такими командами. Стадион роскошный, воздушный такой, акустика прекрасная.

– В РФС останетесь?

– Пока я приостановил деятельность главы РФС, а что будет потом – посмотрим.

– Совмещение возможно?

– Дело не в этом. Возможны разные формы. Но буду всегда поддерживать футбол чем могу. Всех с праздником!

Напомним, победу в Кубке России одержал «Тосно», переигравший в финале «Авангард» (2:1).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (10)
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ВетеR
1525900279
Бессовестный тип(((
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Отчаянный Пердун
1525900576
Гнать его из правительства поганой метлой
Ответить
Mario84
1525901177
Мутко: «Спорт у меня в душе и сердце. Это на всю жизнь» Я не уйду, не дождётесь!
Ответить
woyser
1525905325
"Спорт развалил, добью страну" - В.Мудко.
Ответить
Viper for CSKA
1525926274
А вот российский спорт из-за твоей "любви" в другом месте.
Ответить
yorgenbarenz
1525928813
"Если доверят-будем работать." И у тебя есть свора двойников?
Ответить
serentsio
1525929916
В крови и моче...
Ответить
Чикомас
1525934674
Ты тоже...мать твою...останешься у нас в памяти..
Ответить
Mazzola
1525942462
Теперь его на запрет шашлыков кинут. Это,наверно, его инициатива. Везде нужен руководитель.
Ответить
zigbert
1526022461
Непотопляемый.
Ответить
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