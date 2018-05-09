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    RMC: «Реал» сделает официальное предложение по Алисону в течение нескольких недель

    «Реал» готов сделать официальное предложение «Роме» по трансферу вратаря Алисона, сообщает RMC Sport.

    Ожидается, что предложение мадридского клуба поступит в течение нескольких недель. Источник уточнил, что представители «сливочных» уже встречались с окружением 25-летнего бразильца.

    Алисон пополнил состав римлян в июле 2016 года, перейдя из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 45 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

    Вчера появилась информация о том, что «Рома» намерена удержать голкипера и хочет удвоить ему зарплату.

    Источник: RMC

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    09.05.2018 19:15
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