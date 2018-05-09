RMC: «Реал» сделает официальное предложение по Алисону в течение нескольких недель

«Реал» готов сделать официальное предложение «Роме» по трансферу вратаря Алисона, сообщает RMC Sport.

Ожидается, что предложение мадридского клуба поступит в течение нескольких недель. Источник уточнил, что представители «сливочных» уже встречались с окружением 25-летнего бразильца.

Алисон пополнил состав римлян в июле 2016 года, перейдя из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 45 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

Вчера появилась информация о том, что «Рома» намерена удержать голкипера и хочет удвоить ему зарплату.