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    Линекер посоветовал ФИФА определиться с приоритетами в наложении штрафов

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер критично отнесся к решению ФИФА оштрафовать РФС на 30 тысяч швейцарских франков (22 тысячи фунтов) за расистское поведение болельщиков сборной России во время товарищеского матча с Францией, который завершился со счетом 1:3.

    «22 тысячи фунтов! Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали на 35 тысяч за ношение мака. Определись с приоритетами, ФИФА», – написал Линекер.

    Ранее сообщалось, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков ждет провокаций со стороны англичан за расистское поведение болельщиков сборной России.

    Источник: Twitter

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    09.05.2018 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 13:49

      ну это понятно, шарманку завели и понеслось. этот цирк с англо-русскими отношениями длится будет ещё очень долго.

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