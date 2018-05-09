Линекер посоветовал ФИФА определиться с приоритетами в наложении штрафов

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер критично отнесся к решению ФИФА оштрафовать РФС на 30 тысяч швейцарских франков (22 тысячи фунтов) за расистское поведение болельщиков сборной России во время товарищеского матча с Францией, который завершился со счетом 1:3.

«22 тысячи фунтов! Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали на 35 тысяч за ношение мака. Определись с приоритетами, ФИФА», – написал Линекер.

Ранее сообщалось, что почетный президент РФС Вячеслав Колосков ждет провокаций со стороны англичан за расистское поведение болельщиков сборной России.