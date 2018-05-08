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    РФС заплатит 25 тысяч за расистские выкрики болельщиков в адрес игроков сборной Франции

    РФС наказан денежным штрафом за поведение болельщиков во время товарищеского матча РоссияФранция, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

    Напомним, российские фанаты позволили себе расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов соперника, в том числе полузащитника Поля Погба. Это было отчетливо слышно в телетрансляции.

    РФС заплатит 30 тысяч швейцарских франков (около 25 тысяч евро). При этом каким-либо дополнительными санкциями сборная Росси подвергнута не будет. После изучения всех свидетельств во внимание ФИФА был принят тот факт, что подобное поведение позволили всего лишь несколько присутствующих на трибунах.

    Источник: ФИФА

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    08.05.2018 17:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 8 мая 2018, 20:49

      Не понимаю одного. Как они поняли, что это раситские выкрики? Погба знает русский, или наши начали по-французски шпрэхать? Очередной цирк. Нас как только в чём-то обвинят, неважно заслуженно или нет, сразу штрафы и обвинительные приговоры без суда и следствия.

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      Рейтинг: +740

      krg-kz 8 мая 2018, 19:26

      Те кто позволяет себе подобные выкрики, просто животные и засранцы

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      Рейтинг: +3461

      acor94 8 мая 2018, 19:20

      так, с кем французы играют на чм? кто продаст билет, я тоже хочу обосрать негров, пусть
      и мне заплатят 25 тыщ.

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      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2018, 18:28

      Добро пожаловать в Россию. По результатам ЧМ нас вообще отовсюду дисквалифицируют. За расизм и за худшую игру за всю историю футбола. И будем сборная с Динамо играть.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 мая 2018, 18:05

      "Это было отчетливо слышно в телетрансляции."

      после матча игроки сб.Франции говорили, что "не слышали выкриков"

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 мая 2018, 17:42

      Я хочу спросить. Это патриоты орали? Они возвысили этим поступком честь России? Или дегенераты? Фанатами их обозвать тоже сложно.

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