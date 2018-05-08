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  • РФС заплатит 25 тысяч за расистские выкрики болельщиков в адрес игроков сборной Франции

РФС заплатит 25 тысяч за расистские выкрики болельщиков в адрес игроков сборной Франции

8 мая 2018, 17:34
6

РФС наказан денежным штрафом за поведение болельщиков во время товарищеского матча РоссияФранция, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

Напомним, российские фанаты позволили себе расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов соперника, в том числе полузащитника Поля Погба. Это было отчетливо слышно в телетрансляции.

РФС заплатит 30 тысяч швейцарских франков (около 25 тысяч евро). При этом каким-либо дополнительными санкциями сборная Росси подвергнута не будет. После изучения всех свидетельств во внимание ФИФА был принят тот факт, что подобное поведение позволили всего лишь несколько присутствующих на трибунах.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Погба Поль
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1525790529
Я хочу спросить. Это патриоты орали? Они возвысили этим поступком честь России? Или дегенераты? Фанатами их обозвать тоже сложно.
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iBragim2102
1525791906
"Это было отчетливо слышно в телетрансляции." после матча игроки сб.Франции говорили, что "не слышали выкриков"
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bset
1525793337
Добро пожаловать в Россию. По результатам ЧМ нас вообще отовсюду дисквалифицируют. За расизм и за худшую игру за всю историю футбола. И будем сборная с Динамо играть.
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acor94
1525796426
так, с кем французы играют на чм? кто продаст билет, я тоже хочу обосрать негров, пусть и мне заплатят 25 тыщ.
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krg-kz
1525796794
Те кто позволяет себе подобные выкрики, просто животные и засранцы
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Viper for CSKA
1525801743
Не понимаю одного. Как они поняли, что это раситские выкрики? Погба знает русский, или наши начали по-французски шпрэхать? Очередной цирк. Нас как только в чём-то обвинят, неважно заслуженно или нет, сразу штрафы и обвинительные приговоры без суда и следствия.
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