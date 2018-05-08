РФС заплатит 25 тысяч за расистские выкрики болельщиков в адрес игроков сборной Франции

Не понимаю одного. Как они поняли, что это раситские выкрики? Погба знает русский, или наши начали по-французски шпрэхать? Очередной цирк. Нас как только в чём-то обвинят, неважно заслуженно или нет, сразу штрафы и обвинительные приговоры без суда и следствия.
РФС наказан денежным штрафом за поведение болельщиков во время товарищеского матча Россия – Франция, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.
Напомним, российские фанаты позволили себе расистские выкрики в адрес темнокожих футболистов соперника, в том числе полузащитника Поля Погба. Это было отчетливо слышно в телетрансляции.
РФС заплатит 30 тысяч швейцарских франков (около 25 тысяч евро). При этом каким-либо дополнительными санкциями сборная Росси подвергнута не будет. После изучения всех свидетельств во внимание ФИФА был принят тот факт, что подобное поведение позволили всего лишь несколько присутствующих на трибунах.