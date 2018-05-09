Колосков ждет провокаций со стороны англичан за расистское поведение болельщиков сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА оштрафовать ведомство на 30 тысяч франков за расистское поведение болельщиков сборной России во время товарищеского матча с Францией.

«Не вижу в этом повода для истерии. Конечно, англичане не оставят это и обязательно прокомментируют: «Как мы можем ехать туда, раз такое происходит». И так далее и тому подобное. Это все неприятно, но массовой истерики не будет.

Нужно просто продолжать работать и готовиться к чемпионату мира», – сказал Колосков.