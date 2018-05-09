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    Колосков ждет провокаций со стороны англичан за расистское поведение болельщиков сборной России

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА оштрафовать ведомство на 30 тысяч франков за расистское поведение болельщиков сборной России во время товарищеского матча с Францией.

    «Не вижу в этом повода для истерии. Конечно, англичане не оставят это и обязательно прокомментируют: «Как мы можем ехать туда, раз такое происходит». И так далее и тому подобное. Это все неприятно, но массовой истерики не будет.

    Нужно просто продолжать работать и готовиться к чемпионату мира», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    09.05.2018 08:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 10 мая 2018, 21:46

      И где в этом тексте Колоскова хоть слово про провокации? Где, журналюшка?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2018, 18:23

      Давай, Колосков,старайся,а то с " почетных" снимут,лишишся синекуры. Хорошо платят?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 11:26

      конечно, все может быть, ведь кто-то из них с футбольной целью приедет а кто-то совсем с другой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 11:07

      Сначала оштрафовали не за что, а мы хвост поджали. Теперь они будут провоцировать, а нас будут уверять, что мы должны вести себя хорошо. Мы! В своей стране! С представителями этого гнусного всю его историю народца! Должны им всё спускать? Эх, за державу обидно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 9 мая 2018, 10:07

      Англичане разве собрались приезжать?

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 мая 2018, 09:59

      Всё будет хорошо !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:32

      Не хотелось бы нагнетания истерии как с той так и с нашей стороны. ЧМ2018 должен стать ПРАЗДНИКОМ футбола.

      5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 мая 2018, 09:10

      ну и чуйка...

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