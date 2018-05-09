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  • Колосков ждет провокаций со стороны англичан за расистское поведение болельщиков сборной России

Колосков ждет провокаций со стороны англичан за расистское поведение болельщиков сборной России

9 мая 2018, 08:06
8

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение ФИФА оштрафовать ведомство на 30 тысяч франков за расистское поведение болельщиков сборной России во время товарищеского матча с Францией.

«Не вижу в этом повода для истерии. Конечно, англичане не оставят это и обязательно прокомментируют: «Как мы можем ехать туда, раз такое происходит». И так далее и тому подобное. Это все неприятно, но массовой истерики не будет.

Нужно просто продолжать работать и готовиться к чемпионату мира», – сказал Колосков.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Франция Англия
Комментарии (8)
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bolela_16
1525846211
ну и чуйка...
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zigbert
1525847575
Не хотелось бы нагнетания истерии как с той так и с нашей стороны. ЧМ2018 должен стать ПРАЗДНИКОМ футбола.
Ответить
77SAM
1525849187
Всё будет хорошо !
Ответить
Тони Монтана Б
1525849676
Англичане разве собрались приезжать?
Ответить
Viper for CSKA
1525853235
Сначала оштрафовали не за что, а мы хвост поджали. Теперь они будут провоцировать, а нас будут уверять, что мы должны вести себя хорошо. Мы! В своей стране! С представителями этого гнусного всю его историю народца! Должны им всё спускать? Эх, за державу обидно.
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OfaZavr
1525854395
конечно, все может быть, ведь кто-то из них с футбольной целью приедет а кто-то совсем с другой.
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kykyi
1525879403
Давай, Колосков,старайся,а то с " почетных" снимут,лишишся синекуры. Хорошо платят?
Ответить
Вомбат
1525977995
И где в этом тексте Колоскова хоть слово про провокации? Где, журналюшка?
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