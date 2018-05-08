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    Кирьяков: «Комбаров и Глушаков – опытные, профессиональные игроки. Сборной России нельзя от них отказываться»

    Экс-нападающий сборной России и бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поразмышлял о том, каких футболистов стоит приглашать в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018.

    – Нужны ли в сборной в своем нынешнем состоянии Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров или они не смогут помочь на чемпионате мира?

    – Какое-то время эти футболисты находились не в должных кондициях, но это не значит, что нужно совсем отказываться от них. Это опытные, профессиональные ребята. Просто у них такой период, когда мало что получалось, и игра не соответствовала уровню сборной. Считаю, что нельзя рубить с плеча и отказываться от них. Оба наверняка знают свои проблемы и понимают, что нужно делать, чтобы набрать кондиции. Думаю, что к чемпионату мира Глушаков и Комбаров это сделают.

    – А что скажете по поводу Артема Дзюбы?

    – В «Арсенале» нападающий начал играть очень здорово, но пару матчей вышли не совсем хорошими. В любом случае, в тульской команде Артем – лидер, ведет за собой. А те голы, которые там забивал – это показатель. С другой стороны, я согласен с мнением многих специалистов, которые задаются вопросом: почему же Дзюба этого не делал, когда выступал за «Зенит»? Он выступал там также упорно и не доказывал, что достоин надевать майку сборной России. В такой ситуации решать главному тренеру.

    – Прогрессирующих Александра Ташаева и Федора Чалова стоит приглашать?

    – Если Глушаков и Комбаров провели плохой отрезок, то здесь все наоборот. Было время, когда эти ребята плотно сидели на скамейке, а потом провели неплохие отрезки, забив важные мячи за свои клубы. Но даже при этом нельзя говорить, что они на сто процентов должны быть приглашены в сборную. К тому же следует иметь в виду, подходят ли Ташаев и Чалов под концепцию Черчесова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 18:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 мая 2018, 23:44

      Бездари они. Возьми их в Арсенал, пусть доигрывают.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 мая 2018, 12:45

      У Кирьякова все опытные , все профессиональные.

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 05:35

      Опыт , конечно вещь хорошая , но есть и другие критерии отбора в сборную , и один из них самоотдача в игре , и не на словах а на деле......

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 мая 2018, 02:22

      И что он хотел сказать? Толерантный сучек ни одну букашечку не обидел.

      2
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 8 мая 2018, 20:03

      Стоит кому то одну-две игры провести ярко, сразу раздаются истеричные призывы "айда их в сборную!". Черчесов сам разберется и подобные советчики ему точно не нужны.

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 мая 2018, 19:05

      можно и нужно... не суйся в дела КБ ИМХО

      2
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