Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кирьяков: «Комбаров и Глушаков – опытные, профессиональные игроки. Сборной России нельзя от них отказываться»

Кирьяков: «Комбаров и Глушаков – опытные, профессиональные игроки. Сборной России нельзя от них отказываться»

8 мая 2018, 18:51
6

Экс-нападающий сборной России и бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поразмышлял о том, каких футболистов стоит приглашать в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018.

– Нужны ли в сборной в своем нынешнем состоянии Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров или они не смогут помочь на чемпионате мира?

– Какое-то время эти футболисты находились не в должных кондициях, но это не значит, что нужно совсем отказываться от них. Это опытные, профессиональные ребята. Просто у них такой период, когда мало что получалось, и игра не соответствовала уровню сборной. Считаю, что нельзя рубить с плеча и отказываться от них. Оба наверняка знают свои проблемы и понимают, что нужно делать, чтобы набрать кондиции. Думаю, что к чемпионату мира Глушаков и Комбаров это сделают.

– А что скажете по поводу Артема Дзюбы?

– В «Арсенале» нападающий начал играть очень здорово, но пару матчей вышли не совсем хорошими. В любом случае, в тульской команде Артем – лидер, ведет за собой. А те голы, которые там забивал – это показатель. С другой стороны, я согласен с мнением многих специалистов, которые задаются вопросом: почему же Дзюба этого не делал, когда выступал за «Зенит»? Он выступал там также упорно и не доказывал, что достоин надевать майку сборной России. В такой ситуации решать главному тренеру.

– Прогрессирующих Александра Ташаева и Федора Чалова стоит приглашать?

– Если Глушаков и Комбаров провели плохой отрезок, то здесь все наоборот. Было время, когда эти ребята плотно сидели на скамейке, а потом провели неплохие отрезки, забив важные мячи за свои клубы. Но даже при этом нельзя говорить, что они на сто процентов должны быть приглашены в сборную. К тому же следует иметь в виду, подходят ли Ташаев и Чалов под концепцию Черчесова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Россия Спартак Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Ташаев Александр Чалов Федор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1525795515
можно и нужно... не суйся в дела КБ ИМХО
Ответить
oyabun
1525799016
Стоит кому то одну-две игры провести ярко, сразу раздаются истеричные призывы "айда их в сборную!". Черчесов сам разберется и подобные советчики ему точно не нужны.
Ответить
serppion
1525821737
И что он хотел сказать? Толерантный сучек ни одну букашечку не обидел.
Ответить
нейтральныйкакникто
1525833337
Опыт , конечно вещь хорошая , но есть и другие критерии отбора в сборную , и один из них самоотдача в игре , и не на словах а на деле......
Ответить
maygli
1525859132
У Кирьякова все опытные , все профессиональные.
Ответить
Zeff
1525985049
Бездари они. Возьми их в Арсенал, пусть доигрывают.
Ответить
Главные новости
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом поражение от «Зенита» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
27
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+