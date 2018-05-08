Кирьяков: «Комбаров и Глушаков – опытные, профессиональные игроки. Сборной России нельзя от них отказываться»

Экс-нападающий сборной России и бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поразмышлял о том, каких футболистов стоит приглашать в состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира-2018.

– Нужны ли в сборной в своем нынешнем состоянии Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров или они не смогут помочь на чемпионате мира?

– Какое-то время эти футболисты находились не в должных кондициях, но это не значит, что нужно совсем отказываться от них. Это опытные, профессиональные ребята. Просто у них такой период, когда мало что получалось, и игра не соответствовала уровню сборной. Считаю, что нельзя рубить с плеча и отказываться от них. Оба наверняка знают свои проблемы и понимают, что нужно делать, чтобы набрать кондиции. Думаю, что к чемпионату мира Глушаков и Комбаров это сделают.

– А что скажете по поводу Артема Дзюбы?

– В «Арсенале» нападающий начал играть очень здорово, но пару матчей вышли не совсем хорошими. В любом случае, в тульской команде Артем – лидер, ведет за собой. А те голы, которые там забивал – это показатель. С другой стороны, я согласен с мнением многих специалистов, которые задаются вопросом: почему же Дзюба этого не делал, когда выступал за «Зенит»? Он выступал там также упорно и не доказывал, что достоин надевать майку сборной России. В такой ситуации решать главному тренеру.

– Прогрессирующих Александра Ташаева и Федора Чалова стоит приглашать?

– Если Глушаков и Комбаров провели плохой отрезок, то здесь все наоборот. Было время, когда эти ребята плотно сидели на скамейке, а потом провели неплохие отрезки, забив важные мячи за свои клубы. Но даже при этом нельзя говорить, что они на сто процентов должны быть приглашены в сборную. К тому же следует иметь в виду, подходят ли Ташаев и Чалов под концепцию Черчесова.