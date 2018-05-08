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    «Спорт-Экспресс»: Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный состав сборной России на чемпионат мира

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба будет включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира.

    В ближайшие дни РФС должен отправить в ФИФА список, включающий до 35 игроков, 23 из которых попадут в окончательную заявку на мундиаль. Велика вероятность того, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды, который начнется 18 мая. На него будут вызваны 28 игроков.

    Также, по информации источника, в «список 35» войдут полузащитник «Динамо» Александр Ташаев, форвард ЦСКА Федор Чалов, хавбек «Спартака» Денис Глушаков и защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. Сообщается, что двое последних останутся в резерве и не поедут на сбор в Австрию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 16:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 05:59

      А после ЧМ будем подписывать петицию о расформировании сборной , с призывом привлекать молодых ...... Где-то это уже было. А итог -предпенсионный коллектив зажравшихся пешеходов...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:52

      Посмотрим что придумает Черчесов?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 8 мая 2018, 21:41

      И итог будет таковым перспективная молоджека - Чалов и Ташаев, едут домой, после этого на следующий день едет домой Дзюба, а после этого выходит усатый и бакланит список, где там числятся Глушак, Комбаров и Заболотный и еще 20 полен, половина из которых сидит на бомжацкой лавке запасных

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 мая 2018, 19:10

      "Флаг им в руки, барабан на шею и паровоз навстречу"!

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 8 мая 2018, 18:58

      Для повышения конкуренции или мало желающих быть битым в родных стенах?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 мая 2018, 18:51

      к чечесу на дачу в Австрию на сенокос

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 мая 2018, 18:28

      Денисов мимо? И где список то можно весь увидеть?

      0
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      ...
      Рейтинг: +976

      г.Онега > lordmrv 8 мая 2018, 23:07

      11мая вроде опубликуют

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:46

      Лучше Дзюба, чем болотный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Федя Кабак 9 мая 2018, 05:46

      А лучше ни обоих, ......Пусть Чалов с Марковым испытывают судьбу......

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 мая 2018, 17:45

      Ташаев-да, Чалов...пожалуй тоже..Но Дзюба????

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 мая 2018, 17:35

      я не понял, он не планирует брать Глушака и Комбара на ЧМ что ли?

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Diesel133 8 мая 2018, 17:41

      А зачем они там? )

      4
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > Diesel133 8 мая 2018, 17:44

      и хорошо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Евгений Агеев 8 мая 2018, 21:02

      незачем, но я думал, что они по любому поедут)

      4
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