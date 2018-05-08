«Спорт-Экспресс»: Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный состав сборной России на чемпионат мира

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба будет включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира.

В ближайшие дни РФС должен отправить в ФИФА список, включающий до 35 игроков, 23 из которых попадут в окончательную заявку на мундиаль. Велика вероятность того, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды, который начнется 18 мая. На него будут вызваны 28 игроков.

Также, по информации источника, в «список 35» войдут полузащитник «Динамо» Александр Ташаев, форвард ЦСКА Федор Чалов, хавбек «Спартака» Денис Глушаков и защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. Сообщается, что двое последних останутся в резерве и не поедут на сбор в Австрию.