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  • «Спорт-Экспресс»: Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный состав сборной России на чемпионат мира

«Спорт-Экспресс»: Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный состав сборной России на чемпионат мира

8 мая 2018, 16:59
21

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нападающий «Арсенала» Артем Дзюба будет включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в расширенный список кандидатов на участие в чемпионате мира.

В ближайшие дни РФС должен отправить в ФИФА список, включающий до 35 игроков, 23 из которых попадут в окончательную заявку на мундиаль. Велика вероятность того, что Дзюба получит вызов на сбор национальной команды, который начнется 18 мая. На него будут вызваны 28 игроков.

Также, по информации источника, в «список 35» войдут полузащитник «Динамо» Александр Ташаев, форвард ЦСКА Федор Чалов, хавбек «Спартака» Денис Глушаков и защитник красно-белых Дмитрий Комбаров. Сообщается, что двое последних останутся в резерве и не поедут на сбор в Австрию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Ташаев Александр Чалов Федор
Комментарии (21)
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Приус
1525788519
Кто войдет, а кто и выйдет.
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Антимат
1525788667
Лишними не будут.
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СШГЭС
1525788855
Защитники так и не проявились, печально.
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Garrincha58
1525789548
иуду-Дзюбило гнать из сборной
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Diesel133
1525790114
я не понял, он не планирует брать Глушака и Комбара на ЧМ что ли?
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Чикомас
1525790752
Ташаев-да, Чалов...пожалуй тоже..Но Дзюба????
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Полная Канистра
1525794680
к чечесу на дачу в Австрию на сенокос
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Shogun
1525804888
И итог будет таковым перспективная молоджека - Чалов и Ташаев, едут домой, после этого на следующий день едет домой Дзюба, а после этого выходит усатый и бакланит список, где там числятся Глушак, Комбаров и Заболотный и еще 20 полен, половина из которых сидит на бомжацкой лавке запасных
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zigbert
1525805532
Посмотрим что придумает Черчесов?
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нейтральныйкакникто
1525834769
А после ЧМ будем подписывать петицию о расформировании сборной , с призывом привлекать молодых ...... Где-то это уже было. А итог -предпенсионный коллектив зажравшихся пешеходов...
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