Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Уфой»

    «Рубин» в матче 29-го тура РФПЛ сыграл в нулевую ничью с «Уфой».

    Казанский клуб с 37 очками занимает 10 строчку в турнирной таблице. Команда из Уфы набрала 40 баллов и сохранила шестую строчку.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Рубин (Казань) – Уфа – 0:0

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Камболов, Подберезкин (Карадениз, 59), Попов, Коновалов, Азмун.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.

    Предупреждения: Кузьмин, 54; Кудряшов, 57 – Стоцкий, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 08:31

      Как плотно идут команды,с 6 по 11место ,отрыв всего 3 очка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 8 мая 2018, 06:23

      Рубин разочаровал..
      Играют как из-под палки...
      Если уйдут арендованные и Навас, то Бердыеау придётся самому надевать бутсы..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11