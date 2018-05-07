РФПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Уфой»

«Рубин» в матче 29-го тура РФПЛ сыграл в нулевую ничью с «Уфой».
Казанский клуб с 37 очками занимает 10 строчку в турнирной таблице. Команда из Уфы набрала 40 баллов и сохранила шестую строчку.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Камболов, Подберезкин (Карадениз, 59), Попов, Коновалов, Азмун.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.
Предупреждения: Кузьмин, 54; Кудряшов, 57 – Стоцкий, 61.
Источник: Бомбардир.ру