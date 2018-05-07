Гомеш близок к переходу из «Барселоны» в клуб АПЛ

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш ближайшим летом с большой долей вероятности покинет Каталонию.

Напомним, что в 2016 году Гомеш перешел из «Валенсии» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне Гомеш провел в Примере 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Он также не принял накануне участие в Класико.

Футболист сборной Португалии может оказаться в Англии. В его услугах заинтересованы сразу несколько представителей Премьер-лиги, среди которых выделяются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».