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    Гомеш близок к переходу из «Барселоны» в клуб АПЛ

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш ближайшим летом с большой долей вероятности покинет Каталонию.

    Напомним, что в 2016 году Гомеш перешел из «Валенсии» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне Гомеш провел в Примере 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Он также не принял накануне участие в Класико.

    Футболист сборной Португалии может оказаться в Англии. В его услугах заинтересованы сразу несколько представителей Премьер-лиги, среди которых выделяются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Источник: Express.co.uk

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    07.05.2018 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2018, 13:38

      быстрее вон !! вообще никак не прижился !

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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 мая 2018, 12:51

      Пусть валит, бревно редкое

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