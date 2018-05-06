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    Орлов: «Геркус в «Зените»? От такого специалиста нельзя отказываться»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен пригласить президента «Локомотива» Илью Геркуса.

    Напомним, ранее железнодорожники впервые за 14 лет стали победителями чемпионата России.

    «Геркус – самый эффективный менеджер. Он занимает должность президента «Локомотива» один год, и команда – чемпион. И Илья – зенитовец, вы знаете, что он работал в «Зените». Когда Геркус пришел в «Локомотив», то не скрывал, что болеет за «Зенит», но является профессионалом и будет переживать за свой новый клуб. Это очень яркая фигура, и надо от него не отказываться, если он, не дай бог, захочет работать в Петербурге. От такого специалиста нельзя отказываться.

    Геркус – современный президент, который сумел ужиться с очень непростым характером Семина. Последний ход президента «Локомотива», когда они накануне матча с «Зенитом» подписывают новый контракт с Семиным, – это хорошее решение, хорошая мотивация. Это успокоение для игроков и для самого тренера. Геркусу – пятерка за работу, а Юрию Палычу – пять с плюсом», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2018 22:36
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 13:40

      Зачем ему в Зенит? У него и в Локомотиве все не плохо.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 мая 2018, 12:07

      Я думаю, что Геркус не поможет Зениту!!! Семака лучше главным тренером назначте и всё будет ОК!!!

      0
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      Рейтинг: +6311

      порт 7 мая 2018, 08:56

      Хорошо что не Гена решение принимает.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 мая 2018, 07:53

      Если бы " современный президент" не отчебучил уличный просмотр игры с Краснодаром,то Локо не проиграл бы.Ведь такие факторы сильно давят на игроков! Они выходят скованными на игру,где обязаны побеждать сильного,предельно мотивированного соперника.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 мая 2018, 07:10

      Орлов иногда спрашивает-"что происходит с Зенитом?"
      Сам того не ведая, Орлов взял на вооружение "агрессивную трансферную политику Фурсенко" , о которой так много говорили большевики с берегов Невы)))
      Какую бы трансферную политику не провозглашало руководство, БОМЖ ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ БОМЖОМ!!!!! Бомж не сможет пройти мимо смятой пивной банки под скамейкой, да и в урну заглянет обязательно- не выкинул ли кто старые кеды или майку ещё почти новую, то есть без дыр.... Подбирать ВСЁ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ- ВОТ ЧЕМ БОЛЕН ЗЕНИТ!!!! НАДО ТЕБЕ ИЛИ НЕ НАДО- ТАЩИ В ДОМ, А ТАМ РАЗБЕРЁМСЯ!!!!!!!
      эх, Гена-Гена......

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 мая 2018, 05:44

      фу какая же скользкая мерзкая подлиза этот орлов как половая тряпка у порога

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 мая 2018, 04:50

      человеку просто нечего писать

      0
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      Рейтинг: +471

      ks75 7 мая 2018, 00:44

      Роль Геркуса в чемпионстве такая же как роль натурщицы в сотворении шедевра живописи, и заключается она в том чтоб сидеть и не мешаться художнику, не мешать ему творить! Это чемпионство целиком и полностью заслуга Палыча, тк именно он рулевой паровоза, и не будь Семина сидел бы Геркус в одном ряду со Смородской и выслушивал бы проклятия в свой адресс

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2018, 00:08

      а зачем Зениту тренер пусть Геркус и тренирует

      1
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      Рейтинг: +47

      Gory One 6 мая 2018, 23:15

      Если Ротенберг все--таки перевезет питерское Динамо в Сочи с задачей выхода в премьерку за 2 года, то есть большая доля вероятности, что Геркус, как его человек, тоже отправится в южном направлении.

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