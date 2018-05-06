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  • Орлов: «Геркус в «Зените»? От такого специалиста нельзя отказываться»

Орлов: «Геркус в «Зените»? От такого специалиста нельзя отказываться»

6 мая 2018, 22:36
19

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен пригласить президента «Локомотива» Илью Геркуса.

Напомним, ранее железнодорожники впервые за 14 лет стали победителями чемпионата России.

«Геркус – самый эффективный менеджер. Он занимает должность президента «Локомотива» один год, и команда – чемпион. И Илья – зенитовец, вы знаете, что он работал в «Зените». Когда Геркус пришел в «Локомотив», то не скрывал, что болеет за «Зенит», но является профессионалом и будет переживать за свой новый клуб. Это очень яркая фигура, и надо от него не отказываться, если он, не дай бог, захочет работать в Петербурге. От такого специалиста нельзя отказываться.

Геркус – современный президент, который сумел ужиться с очень непростым характером Семина. Последний ход президента «Локомотива», когда они накануне матча с «Зенитом» подписывают новый контракт с Семиным, – это хорошее решение, хорошая мотивация. Это успокоение для игроков и для самого тренера. Геркусу – пятерка за работу, а Юрию Палычу – пять с плюсом», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Орлов Геннадий Геркус Илья
Комментарии (19)
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Федя Кабак
1525635517
Гена, хватит болтать! Илья Геркус с Локомотивом чемпион и будет выступать в ЛЧ! Нах ему не нужен ваш беспредел
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insider_retro
1525635928
Сколько гимнов и бравых маршей посвящено Геркусу, столько же создано частушек и похоронных отпеваний... А какой он на самом деле?!..))
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С@НЁК.
1525635999
Геркус гей,как вся движуха.Юрий Палыч уважуха!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525636370
.....уасся, ой то есть гена, у нас на рынке вчера тоже мясо было по 400, а сегодня по 300....раки вчера были по 5, но большие....а сегодня - по 3, но маленькие....хватит провоцировать этот круговорот говна в природе! давайте его еще на президента россии двинем....только надо не забывать, что премьером надо будет назначить палыча, министрами - весь тренерский штаб, а губернаторами - всех игроков локо!...горшки обжигают не боги, уасся! а уж тем более не геркус
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mihail200606
1525636635
Я думаю , не геркус причина чемпионства локо.. Если он уйдет локомотам хуже не станет..
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Garrincha58
1525640921
а зачем Зениту тренер пусть Геркус и тренирует
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ks75
1525643055
Роль Геркуса в чемпионстве такая же как роль натурщицы в сотворении шедевра живописи, и заключается она в том чтоб сидеть и не мешаться художнику, не мешать ему творить! Это чемпионство целиком и полностью заслуга Палыча, тк именно он рулевой паровоза, и не будь Семина сидел бы Геркус в одном ряду со Смородской и выслушивал бы проклятия в свой адресс
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Полная Канистра
1525661047
фу какая же скользкая мерзкая подлиза этот орлов как половая тряпка у порога
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семёнычев
1525666257
Орлов иногда спрашивает-"что происходит с Зенитом?" Сам того не ведая, Орлов взял на вооружение "агрессивную трансферную политику Фурсенко" , о которой так много говорили большевики с берегов Невы))) Какую бы трансферную политику не провозглашало руководство, БОМЖ ВСЕГДА ОСТАЁТСЯ БОМЖОМ!!!!! Бомж не сможет пройти мимо смятой пивной банки под скамейкой, да и в урну заглянет обязательно- не выкинул ли кто старые кеды или майку ещё почти новую, то есть без дыр.... Подбирать ВСЁ, ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ- ВОТ ЧЕМ БОЛЕН ЗЕНИТ!!!! НАДО ТЕБЕ ИЛИ НЕ НАДО- ТАЩИ В ДОМ, А ТАМ РАЗБЕРЁМСЯ!!!!!!! эх, Гена-Гена......
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zigbert
1525689620
Зачем ему в Зенит? У него и в Локомотиве все не плохо.
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