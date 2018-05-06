Орлов: «Геркус в «Зените»? От такого специалиста нельзя отказываться»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен пригласить президента «Локомотива» Илью Геркуса.

Напомним, ранее железнодорожники впервые за 14 лет стали победителями чемпионата России.

«Геркус – самый эффективный менеджер. Он занимает должность президента «Локомотива» один год, и команда – чемпион. И Илья – зенитовец, вы знаете, что он работал в «Зените». Когда Геркус пришел в «Локомотив», то не скрывал, что болеет за «Зенит», но является профессионалом и будет переживать за свой новый клуб. Это очень яркая фигура, и надо от него не отказываться, если он, не дай бог, захочет работать в Петербурге. От такого специалиста нельзя отказываться.

Геркус – современный президент, который сумел ужиться с очень непростым характером Семина. Последний ход президента «Локомотива», когда они накануне матча с «Зенитом» подписывают новый контракт с Семиным, – это хорошее решение, хорошая мотивация. Это успокоение для игроков и для самого тренера. Геркусу – пятерка за работу, а Юрию Палычу – пять с плюсом», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».