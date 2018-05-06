ФНЛ. Санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Балтику», «Ротор» проиграл «Томи» 

В матче 37-го тура ФНЛ санкт-петербургское «Динамо» обыграло «Балтику» со счетом 3:1. «Динамо» занимает шестую строчку в таблице, «Балтика» идет пятой.

В другом матче «Ротор» проиграл «Томи» – 0:1. Волгоградский клуб занимает предпоследнюю строчку в таблице, «Томь» идет 13-й.

Первенство ФНЛ. 37-й тур

Динамо (Санкт-Петербург) – Балтика (Калининград) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Джалилов, 59; 1:1 – Кулишев, 69; 2:1 – Юрганов, 66; 3:1 – Соловьев, 74.

Томь (Томск) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Померко, 69.

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