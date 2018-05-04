Ловрен: «Почему мы должны бояться «Реал»? Пусть они боятся нас» 

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Реал» уверен в себе. Но нас это не волнует, мы сконцентрированы на своей работе. Почему мы должны их бояться? Пусть они боятся нас.

Невероятно, что мы прошли в финал. Об этом мечтает каждый игрок. Для меня честь играть за «Ливерпуль», за болельщиков клуба. Лучшие команды сейчас – это мы и «Реал». Посмотрим, что будет дальше», – сказал Ловрен.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет 26 мая в Киеве.