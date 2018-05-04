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    Ловрен: «Почему мы должны бояться «Реал»? Пусть они боятся нас» 

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

    «Реал» уверен в себе. Но нас это не волнует, мы сконцентрированы на своей работе. Почему мы должны их бояться? Пусть они боятся нас.

    Невероятно, что мы прошли в финал. Об этом мечтает каждый игрок. Для меня честь играть за «Ливерпуль», за болельщиков клуба. Лучшие команды сейчас – это мы и «Реал». Посмотрим, что будет дальше», – сказал Ловрен.

    Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет 26 мая в Киеве.

    Источник: Liverpool Echo

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    04.05.2018 20:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:06

      обе команды должны опасаться друг друга, ведь неспроста дошли до финала.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 мая 2018, 05:40

      Небось уже в штаны наложил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 мая 2018, 22:56

      Слова настоящего бойца!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 мая 2018, 22:32

      50гр глатнул тихоря,что бы подбадривать себя,все страшное в переде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 21:39

      Слабых команд в финале не бывает и выигрывает тот кто больше заслужил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 мая 2018, 21:21

      Просто представить страшно, как ты будешь против Роналду играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 4 мая 2018, 21:10

      реал выиграет третий раз подряд, а потом никто не сможет повторить этот рекорд

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Димон Лебяга 5 мая 2018, 14:38

      Не будет такого! Ливерпуль накажет Реал, за то что Испанцев всегда тащят за уши судьи!!!

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 мая 2018, 20:55

      Подбадривает самого себя.

      1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 4 мая 2018, 20:41

      Ливер только дома выдает матчи на УРА... Но здесь Реал за счет опыта выиграет их!!!

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 4 мая 2018, 20:19

      Кому и кого бояться - покажет игра, которая состоится, как совокупность футбола, удачи, судьбы и ошибок арбитров!...
      Не стоит самоуспокаиваться, но и бесстрашно брызгать слюной также не следует!..
      Двое лучших осталось - так определите без лишних слов, - кто САМЫЙ-САМЫЙ!!!

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