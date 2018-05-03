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    Вейналдум: «Реал» – великая команда, но и у «Ливерпуля» есть отличные футболисты»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассчитывает дать бой в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу».

    «Реал» – великая команда, в которой собраны выдающиеся игроки. Но и у нас отличные футболисты. Мы с нетерпением ждем финала», – заявил игрок.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: УЕФА

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    03.05.2018 06:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 мая 2018, 09:01

      Будем ждать победы Ливерпуля!

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