Вейналдум: «Реал» – великая команда, но и у «Ливерпуля» есть отличные футболисты»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум рассчитывает дать бой в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу».

«Реал» – великая команда, в которой собраны выдающиеся игроки. Но и у нас отличные футболисты. Мы с нетерпением ждем финала», – заявил игрок.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:2 (результат первой игры – 2:5). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал