ФНЛ. «Енисей» Аленичева обыграл «Волгарь» и вышел на второе место

«Енисей» на своем поле переиграл «Волгарь» во встрече 36 тура ФНЛ. Эта победа помогла команде Дмитрия Аленичева обойти в турнирной таблице «Крылья Советов» и выйти на второе место. Самарцы проведут свой матч сегодня позже.

В другом поединке «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Авангардом».

Россия. Первенство ФНЛ. 36 тур

Луч-Энергия (Владивосток) – Авангард (Курск) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Альшин, 21; 1:1 – Гелоян, 24; 2:1 – Гелоян, 40; 2:2 – Акбашев, 52.

Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кутьин, 61 (с пенальти); 1:1 – Бабаев, 70; 2:1 – Кичин, 82 (с пенальти).

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