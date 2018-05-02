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    ФНЛ. «Енисей» Аленичева обыграл «Волгарь» и вышел на второе место

    «Енисей» на своем поле переиграл «Волгарь» во встрече 36 тура ФНЛ. Эта победа помогла команде Дмитрия Аленичева обойти в турнирной таблице «Крылья Советов» и выйти на второе место. Самарцы проведут свой матч сегодня позже.

    В другом поединке «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Авангардом».

    Россия. Первенство ФНЛ. 36 тур

    Луч-Энергия (Владивосток) – Авангард (Курск) – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Альшин, 21; 1:1 – Гелоян, 24; 2:1 – Гелоян, 40; 2:2 – Акбашев, 52.

    Енисей (Красноярск) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кутьин, 61 (с пенальти); 1:1 – Бабаев, 70; 2:1 – Кичин, 82 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 14:56
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 2 мая 2018, 16:09

      Опять пенальти, тащат Аленя, как могут

      3
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 2 мая 2018, 15:33

      Молодцы Енисей, только уверенней играть надо. Начинали классно давили всех, а сейчас команду просто подменили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 мая 2018, 15:20

      Пенальти левый

      0
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