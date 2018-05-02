Хамес – первый колумбиец, забивший в ЛЧ за три разных клуба

Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались «Реал» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 2:2, а в следующий раунд по сумме двух встреч вышел испанский коллектив.

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес отметился в этой встрече голом. Благодаря этому он стал первым представителем Колумбии, который забивал в Лиге чемпионов за три разных клуба. Ранее он делал это в составе «Порту» и «Реала».

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