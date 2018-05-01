На Фернандо претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Атлетико»

Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

По информации источника, красно-белые уже смирились с предстоящей потерей бразильца, который хочет выступать в одном из топ-5 чемпионатов.

Руководство «Спартака» готово расстаться с хавбеком примерно за 22 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее английским клубам придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны «Севильи» и «Атлетико».

Напомним, Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми действует до 2021 года.