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На Фернандо претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Атлетико»

1 мая 2018, 14:36
20

Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

По информации источника, красно-белые уже смирились с предстоящей потерей бразильца, который хочет выступать в одном из топ-5 чемпионатов.

Руководство «Спартака» готово расстаться с хавбеком примерно за 22 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее английским клубам придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны «Севильи» и «Атлетико».

Напомним, Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми действует до 2021 года.

Источник: The Sun
Россия. Премьер-лига Спартак Челси Тоттенхэм Эвертон Атлетико Севилья Фернандо
Комментарии (20)
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Вомбат
1525175050
По информации источника, красно-белые уже смирились с предстоящей потерей бразильца (источник the sun). Я иногда просматриваю этот источник. Желтее надо, но некуда. Верить можно не больше, чем calciomecato.
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Боцман59rus
1525175359
Анализируем цепочку: сампдория - спартак - ТОП-5.))) - ЛИШНЕЕ ЗВЕНО НЕ НАБЛЮДАЕТЕ? и смысл переплачивать москвичам, когда можно было брать тепленьким за копейки из италии и когда это фернандо успел приглянуться буржуям, неужто в матче с ливерпулем или тосно, таких матчей еще с десяток - выбирайте сами. вывод -инфа бред, а источник -пОмойкА
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vshter76
1525177469
Это будет потеря для команды
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hevbn 28
1525180250
То ,что Фернандо хочет перейти в один из топ пяти чемпионатов в Европе это вполне нормально , он достаточного уровня чтобы там играть , но только тяжело представить, что он сможет заиграть за Челси, Тоттенехэм ,Атлетико и т.д. , думаю его уровень это команды в этих чемпионатах которые бороться скорее за ЛЕ, а для Спартака это будет вполне не плохо продать его за "большие" деньги , тем более что он в последние время сбавил. Только вот обязательно надо будет найти ему замену, как бы он не играл , но он остается ключевым игроком команды.
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серега кашин
1525180968
если отдадут дороже чем купили будет большим успехом
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Spartak №1
1525188087
отлично владеет мячом, прекрасно бьет штрафные, только не очень быстр, и иногда может так накосячит но, норм игрок только немножко скинет в весе иии в любом топовом чемпе заиграет.
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OfaZavr
1525189144
ближе к трансферному окну появляются как всегда всевозможные слухи, думаю это один из них.
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piligrim1986
1525190542
ну если уйдет, то будет и плюс в финансовом плане, и приятно за парня
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polozovs
1525195847
Что-то я сомневаюсь
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Рубинище
1525198542
Фернандо - это линивая копия Халка...
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