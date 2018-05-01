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    На Фернандо претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Атлетико»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в АПЛ.

    Как сообщает The Sun, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

    По информации источника, красно-белые уже смирились с предстоящей потерей бразильца, который хочет выступать в одном из топ-5 чемпионатов.

    Руководство «Спартака» готово расстаться с хавбеком примерно за 22 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее английским клубам придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны «Севильи» и «Атлетико».

    Напомним, Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона евро. Его контракт с красно-белыми действует до 2021 года.

    Источник: The Sun

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    01.05.2018 14:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 1 мая 2018, 21:15

      Фернандо - это линивая копия Халка...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 1 мая 2018, 20:30

      Что-то я сомневаюсь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 мая 2018, 19:02

      ну если уйдет, то будет и плюс в финансовом плане, и приятно за парня

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 мая 2018, 18:39

      ближе к трансферному окну появляются как всегда всевозможные слухи, думаю это один из них.

      3
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 1 мая 2018, 18:21

      отлично владеет мячом, прекрасно бьет штрафные, только не очень быстр, и иногда может так накосячит но, норм игрок только немножко скинет в весе иии в любом топовом чемпе заиграет.

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 1 мая 2018, 18:04

      Оказывается Фернандо так "вырос" в Спартаке, что его берут в ТОП5? Удивительная КУЗНЕЦА КАДРОВ! Только почему-то свои (Спартак-2) "не растут" "поливай - не поливай".....

      1
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      Рейтинг: +15

      FCSM-AZE 1 мая 2018, 17:48

      если уйдет он не заиграет в топ 5 лиг

      0
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      Рейтинг: +543

      vsolon 1 мая 2018, 17:13

      в казахстан его путь лежит в лучшем случае

      0
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 1 мая 2018, 17:11

      Чемпионский сезон он провёл на высоте. А в этом видно, что совсем не мотивирован. Жаль, конечно, но надо продавать.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 мая 2018, 16:22

      если отдадут дороже чем купили будет большим успехом

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