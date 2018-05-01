Защитник «Динамо» Темников: «Я подвернул колено, нога полностью онемела»

Защитник «Динамо» Иван Темников рискует пропустить остаток текущего сезона.

Футболист получил травму в матче 28-го тура РФПЛ против «Рубина», который закончился со счетом 0:0. В одном из эпизодов он подвернул ногу в районе колена, после чего перестал ее чувствовать. В ближайшее время его ждет углубленное медицинское обследование, которое установит серьезность повреждения.

«Я колено подвернул, нога полностью онемела. Меня ждет медобследование», – рассказал Темников после замены.