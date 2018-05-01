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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Динамо - Рубин

30.04.2018, Понедельник, 14:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 28 тур Динамо - Рубин Молодежные команды: 4 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
14 тур
21 октября, суббота 16:30 Рубин 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
9 апреля, суббота 19:30 Рубин 4:1 Динамо
9 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Рубин 1:1 Динамо
11 тур
27 октября, понедельник 20:30 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:0 Рубин
10 тур
26 сентября, четверг 20:30 Рубин 2:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 13:30 Динамо 3:0 Рубин
4 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Кубок (2011/2012)
Финал
9 мая, среда 15:00 Динамо 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 15:00 Динамо 1:1 Рубин
32 тур
26 ноября, суббота 18:30 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
24 октября, понедельник 20:00 Динамо 0:2 Рубин
13 тур
14 июня, вторник 21:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
13 ноября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Рубин
14 тур
24 июля, суббота 21:00 Рубин 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 18:15 Динамо 0:3 Рубин
5 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Рубин 1:0 Динамо
7 тур
25 апреля, пятница 19:00 Динамо 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:1 Рубин
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Рубин 0:1 Динамо
11 тур
19 июля, среда 00:00 Динамо 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Рубин
7 тур
30 апреля, суббота 16:00 Рубин 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 Рубин 2:2 Динамо
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Рубин 2:1 Динамо
9 тур
18 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 апреля 2018, 08:45

    2:2

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > vladimir-7 30 апреля 2018, 15:03

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Татарин за ЦСКА 30 апреля 2018, 15:54

    Браво! Прогноз точен. Динамо копит силы на Спартак,
    чтобы рассчитаться с ним за прошлый сезон.

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > vladimir-7 30 апреля 2018, 16:43

    спасибо.надеюсь ты прав))))

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