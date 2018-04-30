Кавани обошел Ибрагимовича, став лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1

Вчера состоялся матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» встречался с «Генгамом». Игра завершилась со счетом 2:2.

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил оба гола своей команды. Уругвайский бомбардир довел счет своим голам в чемпионате Франции до 115.

Благодаря этому результату 31-летний Кавани обошел Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром в истории столичного клуба в чемпионате страны. В честь этого после матча президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи вручил памятную футболку футболисту.