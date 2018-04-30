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  • Кавани обошел Ибрагимовича, став лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1

Кавани обошел Ибрагимовича, став лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Лиге 1

30 апреля 2018, 11:14
5

Вчера состоялся матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» встречался с «Генгамом». Игра завершилась со счетом 2:2.

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил оба гола своей команды. Уругвайский бомбардир довел счет своим голам в чемпионате Франции до 115.

Благодаря этому результату 31-летний Кавани обошел Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром в истории столичного клуба в чемпионате страны. В честь этого после матча президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи вручил памятную футболку футболисту.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «ПСЖ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Ибрагимович Златан Кавани Эдинсон
Комментарии (5)
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Федя Кабак
1525077883
Браво Кавани. Великий форвард!
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zigbert
1525078110
Хорошее достижение.Молодец.
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OfaZavr
1525079477
ну вот кто настоящий помощник и сила команды, а не этот Неймар который больше пиариться и на себе все тянет.
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Docentusa
1525079964
Браво!
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