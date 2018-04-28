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  • Агент: «Следующим главным тренером «Зенита» будет иностранец с громким футбольным именем»

Агент: «Следующим главным тренером «Зенита» будет иностранец с громким футбольным именем»

28 апреля 2018, 16:41
37

Владелец спортивного агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков порассуждал о том, кто мог бы возглавить «Зенит» в случае ухода Роберто Манчини.

Ранее неоднократно сообщалось, что, с большой долей вероятности, итальянский специалист покинет петербургский клуб ближайшим летом.

«Следующим главным тренером команды будет иностранец с громким футбольным именем. «Зенит» ориентирован на такую фигуру – это неотъемлемая составляющая философии клуба.

Кто из россиян на сегодня готов возглавить «Зенит»? Никто из наших не работал в топовых европейских клубах, не выигрывал большие трофеи и не занимал призовых мест в ведущих европейских чемпионатах, не тренировал ни одну национальную сборную, добиваясь с ней хотя бы каких-то промежуточных успехов.

В перспективе, через два-три года, Дмитрий Аленичев (правда, ему может помешать спартаковское прошлое), Вадим Евсеев, Сергей Семак вполне могут претендовать на роль главного тренера питерцев. Не надо забывать про то, что вернутся из аренды игроки, коих немало. Уверен, что, напротив, захотят уйти некоторые иностранцы, играющие сейчас в основном составе. В Питере этим летом будет жарко», – сказал Маньяков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (37)
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1524923545
маньяк новые грабли притащил с большим толстым черенком а те что были ну очень слабые что лоб не расшибался ни как
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polt
1524923929
Хватит уже громких имен, приезжающих за баблом. Нужен ХОРОШИЙ ТРЕНЕР,
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ПФК ЦСКА Моscow
1524923941
Зенит сломает любого))
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insider_retro
1524925211
С таким подходом, ради питерских денег, многие "иностранцы с громким футбольным именем" задумают побросать свои еуропейские клубы и выстроиться в очередь с резюме в офисе Зенита...
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pegas1276
1524925935
очередной иностранец с громким именем))) один уже наруководил
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GoldPlayFIFARus9
1524926619
А можно какого-нибудь русского? Можно даже без громкого имени? Я бы согласился и на Семака. Можно даже Тимоху попробовать...
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giluxa1963
1524926717
пока русского тренера в команде не будет то и толку не будет
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Zenmaster
1524929699
Нужен просто хороший тренер -- дающий результат !!!
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raritet
1524930550
Очень ценная информация и самое приятное пророчество от Маньякова для меня как дачника это конечно же жаркое лето. И как мне теперь без Маньякова пророчества ? Хоть картошку не сажай.
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OfaZavr
1524930709
Манчини по моему тоже приглашался как тренер с громким футбольным именем, ну и что в итоге, опять хотят на те же грабли наступать.
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