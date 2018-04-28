Агент: «Следующим главным тренером «Зенита» будет иностранец с громким футбольным именем»

Владелец спортивного агентства Follow Me Sports Agency Александр Маньяков порассуждал о том, кто мог бы возглавить «Зенит» в случае ухода Роберто Манчини.

Ранее неоднократно сообщалось, что, с большой долей вероятности, итальянский специалист покинет петербургский клуб ближайшим летом.

«Следующим главным тренером команды будет иностранец с громким футбольным именем. «Зенит» ориентирован на такую фигуру – это неотъемлемая составляющая философии клуба.

Кто из россиян на сегодня готов возглавить «Зенит»? Никто из наших не работал в топовых европейских клубах, не выигрывал большие трофеи и не занимал призовых мест в ведущих европейских чемпионатах, не тренировал ни одну национальную сборную, добиваясь с ней хотя бы каких-то промежуточных успехов.

В перспективе, через два-три года, Дмитрий Аленичев (правда, ему может помешать спартаковское прошлое), Вадим Евсеев, Сергей Семак вполне могут претендовать на роль главного тренера питерцев. Не надо забывать про то, что вернутся из аренды игроки, коих немало. Уверен, что, напротив, захотят уйти некоторые иностранцы, играющие сейчас в основном составе. В Питере этим летом будет жарко», – сказал Маньяков.