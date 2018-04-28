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  • Тимощук: «У Заболотного есть кредит доверия в «Зените». Непросто перестроиться с уровня «Тосно» на наш»

Тимощук: «У Заболотного есть кредит доверия в «Зените». Непросто перестроиться с уровня «Тосно» на наш»

28 апреля 2018, 01:14
11

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре нападающего Антона Заболотного.

– Футбольная аксиома гласит: не забьешь – не победишь. В этом смысле много критики достается Антону Заболотному, хотя видно, что нападающий очень старается. Тренеры его успокаивают или мотивируют?

– Постоянно нахожусь с ним в диалоге. Мы обсуждаем любой момент, который у него возникает. Но, конечно, сразу перестроиться с уровня «Тосно» на уровень «Зенита» непросто. Насколько быстро Антон сможет это сделать, зависит только от него. Кредит доверия у Заболотного есть. Он выходит практически в каждом матче – а это немаловажный фактор. Но ему нужно прежде всего поверить в свои силы. В то, что он игрок высокого уровня.

В нынешнем сезоне Заболотный провел за «Зенит» в РФПЛ семь матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Заболотный Антон
Комментарии (11)
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Евгений П
1524873770
...Тем более,когда и в Тосно был берёзой
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Диктор
1524885214
Ничего из болота не получится-хотя мне нравится что он продолжает играть у вас ,доверяйте ему дальше.
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RedWhiteFans2
1524889028
Ещё 2-3 таких Заболотных и можно войти в 5-ку снизу.
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alp
1524899256
на сегодняшний день уровень Тосно и Зенита полюс минус на одном уровне. не нужно прикрывать красивыми словами такой дебильный трансфер
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Garrincha58
1524900035
сколько бы ты Толя не говорил с Заболотным от этого он не станет Роналду,а как был деревом под названием Дядюн так им и останется нет конечно я даже уверен он за пару лет может один или два гола то забьет но наверняка больше двух лет Зенит его терпеть не сможет
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upiter622
1524905655
Акинфееву он точно должен забить!Пора уже забивать!
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Чикомас
1524906124
Чем дольше у него будет "кредит доверия" тем лучше будет всем остальным клубам..
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Полная Канистра
1524906394
ну ждите всю жизнь от него кредита раз дали а он отдавать не хочет
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raritet
1524922017
Здесь народ пачками не отдает кредитные деньги, а Заболотный , похоже , и не собирается ничего отдавать. И одно дело что кредит Зенита к Заболотному большой, а вот у нас у болел он давно иссяк.
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zigbert
1524987918
Видимо психологически он еще не готов играть в Зените.
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