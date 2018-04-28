Тимощук: «У Заболотного есть кредит доверия в «Зените». Непросто перестроиться с уровня «Тосно» на наш»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре нападающего Антона Заболотного.

– Футбольная аксиома гласит: не забьешь – не победишь. В этом смысле много критики достается Антону Заболотному, хотя видно, что нападающий очень старается. Тренеры его успокаивают или мотивируют?

– Постоянно нахожусь с ним в диалоге. Мы обсуждаем любой момент, который у него возникает. Но, конечно, сразу перестроиться с уровня «Тосно» на уровень «Зенита» непросто. Насколько быстро Антон сможет это сделать, зависит только от него. Кредит доверия у Заболотного есть. Он выходит практически в каждом матче – а это немаловажный фактор. Но ему нужно прежде всего поверить в свои силы. В то, что он игрок высокого уровня.

В нынешнем сезоне Заболотный провел за «Зенит» в РФПЛ семь матчей и не отметился результативными действиями.