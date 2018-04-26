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Боатенг сомневается относительно своего будущего в «Баварии»

26 апреля 2018, 09:30

Защитник «Баварии» Джером Боатенг сомневается, что его будущее связано с немецким клубом. Футболист пока не определился с продолжением своей карьеры.

«Я многое пережил с «Баварией». И теперь пришло время дать ответы на некоторые вопросы. Например, чего я еще не достиг, какие у меня цели? Хочу ли я добиваться этого в «Баварии»?

Это вопрос личный. Он не относится к классическим проблемам карьеры. Это вопрос вашей жизни», – сказал Боатенг.

Напомним, что защитник выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За это время он шесть раз становился чемпионом Германии, а также побеждал в Лиге чемпионов.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Бавария Боатенг Джером
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