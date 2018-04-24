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  • Гинер: «Головин? В топ-клуб нельзя не отпустить, но Саша мне сказал, что никуда не торопится»

Гинер: «Головин? В топ-клуб нельзя не отпустить, но Саша мне сказал, что никуда не торопится»

24 апреля 2018, 23:11
14

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем полузащитника Александра Головина.

«Официального предложения по Головину не было. На нашем столе ничего нет. Отпустил бы Сашу? Смотря куда. В топ-клуб нельзя не отпустить. Так мы сделаем хуже и себе, и парню.

Если футболиста вовремя не отпустить, то он начнeт деградировать, перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещe молодой парень, ему нужно подождать», – сказал Гинер.

Ране сообщалось, что на россиянина претендуют «Челси», «Арсенал», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гинер Евгений
Комментарии (14)
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BANNIKOV1970
1524602334
ну да Дзагоев тоже не торопился
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Татарин за ЦСКА
1524602580
Гинер:"Головин мне сказал, что никуда не торопится" Запугал пади парня,он и не уйдет теперь,а жаль
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panmon
1524602656
Дзагоев и Акинфеев не дадут соврать...
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Павел Амурский
1524606089
Не торопится и правильно делает.
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cska-62
1524611436
Куда лучше играть в топ-клубе РФПЛ и еврокубках, чем болтаться по арендам в заштатных чемпионатах или командах! А сразу в основу того же "Арсенала" он не попадёт. Пока не попадёт... Через год или два может и в "Баварию" или "Барселону" сразу... Кто знает...?! Все шансы для этого есть! У нас сегодня пока два самых перспективных футболиста - Головин и Зобнин. Надеюсь, что к ним присоединятся Чалов и Жамалетдинов. Но пока об этом говорить рано.
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kykyi
1524622228
Из нашего болота никто никуда не торопиться и в самом болоте ничего не делает, зачем, конкуренции все равно нет.
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momwig_
1524631870
Ну да, Акинфеев подождал, Березуцкие.. У Гинера подождать - это до пенсии. Еще молодой, молодой, а потом старый
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ПФК ЦСКА Моscow
1524632271
проявит себя на ЧМ и путь открыт)
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vladik12
1524632500
Дзага тоже не торопился. И что в итоге? Провел всю карьеру в забытой футбольным богом России.
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_Kesh_Suntar_
1524655118
Если уйти, то только топ клубы и стабильное место в стартовом составе! А пока ЦСКА все есть! Каждые годы евро кубки ЛЧ! )
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