Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Головин? В топ-клуб нельзя не отпустить, но Саша мне сказал, что никуда не торопится»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем полузащитника Александра Головина.

    «Официального предложения по Головину не было. На нашем столе ничего нет. Отпустил бы Сашу? Смотря куда. В топ-клуб нельзя не отпустить. Так мы сделаем хуже и себе, и парню.

    Если футболиста вовремя не отпустить, то он начнeт деградировать, перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещe молодой парень, ему нужно подождать», – сказал Гинер.

    Ране сообщалось, что на россиянина претендуют «Челси», «Арсенал», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 23:11
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 25 апреля 2018, 14:18

      Если уйти, то только топ клубы и стабильное место в стартовом составе! А пока ЦСКА все есть! Каждые годы евро кубки ЛЧ! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 апреля 2018, 08:14

      ЧМ всё покажет! Ну или почти всё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 25 апреля 2018, 08:01

      Дзага тоже не торопился. И что в итоге? Провел всю карьеру в забытой футбольным богом России.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 25 апреля 2018, 07:57

      проявит себя на ЧМ и путь открыт)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 апреля 2018, 07:51

      Ну да, Акинфеев подождал, Березуцкие.. У Гинера подождать - это до пенсии. Еще молодой, молодой, а потом старый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 апреля 2018, 05:10

      Из нашего болота никто никуда не торопиться и в самом болоте ничего не делает, зачем, конкуренции все равно нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 апреля 2018, 02:10

      Куда лучше играть в топ-клубе РФПЛ и еврокубках, чем болтаться по арендам в заштатных чемпионатах или командах! А сразу в основу того же "Арсенала" он не попадёт. Пока не попадёт... Через год или два может и в "Баварию" или "Барселону" сразу... Кто знает...?! Все шансы для этого есть!
      У нас сегодня пока два самых перспективных футболиста - Головин и Зобнин. Надеюсь, что к ним присоединятся Чалов и Жамалетдинов. Но пока об этом говорить рано.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 апреля 2018, 00:41

      Не торопится и правильно делает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 00:03

      А от кого это больше зависит? От Саши или от Жени???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > DOCTOR PENALTY 25 апреля 2018, 11:27

      От конкретных предложений, а их пока нет. Так, что рассуждать о
      переходах в топ-клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 25 апреля 2018, 00:02

      Ждать нельзя отпускать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11