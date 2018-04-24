Гинер: «Головин? В топ-клуб нельзя не отпустить, но Саша мне сказал, что никуда не торопится»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем полузащитника Александра Головина.

«Официального предложения по Головину не было. На нашем столе ничего нет. Отпустил бы Сашу? Смотря куда. В топ-клуб нельзя не отпустить. Так мы сделаем хуже и себе, и парню.

Если футболиста вовремя не отпустить, то он начнeт деградировать, перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещe молодой парень, ему нужно подождать», – сказал Гинер.

Ране сообщалось, что на россиянина претендуют «Челси», «Арсенал», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».