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    Кучаев: «ЦСКА пока рано мечтать о попадании в Лигу чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о победном матче с «Краснодаром» (2:1) в 27 туре РФПЛ. Футболист отметил, что несмотря на добытые три очка, армейцам пока не стоит задумываться о выходе в Лигу чемпионов.

    – Игра была тяжелой. В первом тайме мы владели преимуществом, у нас было много опасных подходов. Не хватало последнего паса или завершающего удара. Во втором тайме силы стали заканчиваться, поэтому игра выровнялась.

    – Что мешало раньше начать создавать эти моменты? По первому тайму кроме голевого эпизода Федора Чалова вспомнить почти нечего.

    – Да, забей Федя, игра бы вообще перевернулась. Но у нас были и другие опасные подходы, которые тоже надо брать в расчет.

    – Насколько важна сегодняшняя победа? Речь идет о битве за Лигу чемпионов.

    – Пока об этом рано задумываться и мечтать. Для нас важна каждая победа. Мы идем от матча к матчу и не задумываемся о том, что будет.

    – Как оцените свою игру? Наверное, наилучшая оценка вашей игры в нынешнем сезоне – то, что вы провели уже более 30 матчей.

    – Я не считаю матчи, просто стараюсь играть. Не люблю оценивать свою игру. Всегда можно лучше, и прошедший матч не исключение.

    – Оцените, пожалуйста, поддержку болельщиков. Сегодня их пришло много и это стало еще одним весомым аргументом для победы.

    – Болельщики – один из главных факторов нашей победы. Когда мы пропустили, они продолжали нас поддерживать, гнали вперед и помогли создать перелом в матче.

    После встречи с «Краснодаром» ЦСКА набрал 51 очко вышел на второе место, опережая «Спартак» на один балл. Красно-белые свой матч 27 тура с «Ахматом» проведут сегодня.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.04.2018 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 апреля 2018, 16:57

      Одно из немногих объективных оценок ситуации.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 апреля 2018, 15:03

      надо как бы зеню победить,а потом за дзюбиньё побегать.может и чемпионство получится если паровозы все игры сольют

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > himik2-62 23 апреля 2018, 18:08

      Вероятнее всего паровоз прибудет на конечную станцию первым в следующем туре.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Dominator777 23 апреля 2018, 18:31

      Хочется конечно, чтоб проиграл. вот потом интрига усилится

      0
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