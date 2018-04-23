Кучаев: «ЦСКА пока рано мечтать о попадании в Лигу чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о победном матче с «Краснодаром» (2:1) в 27 туре РФПЛ. Футболист отметил, что несмотря на добытые три очка, армейцам пока не стоит задумываться о выходе в Лигу чемпионов.

– Игра была тяжелой. В первом тайме мы владели преимуществом, у нас было много опасных подходов. Не хватало последнего паса или завершающего удара. Во втором тайме силы стали заканчиваться, поэтому игра выровнялась.

– Что мешало раньше начать создавать эти моменты? По первому тайму кроме голевого эпизода Федора Чалова вспомнить почти нечего.

– Да, забей Федя, игра бы вообще перевернулась. Но у нас были и другие опасные подходы, которые тоже надо брать в расчет.

– Насколько важна сегодняшняя победа? Речь идет о битве за Лигу чемпионов.

– Пока об этом рано задумываться и мечтать. Для нас важна каждая победа. Мы идем от матча к матчу и не задумываемся о том, что будет.

– Как оцените свою игру? Наверное, наилучшая оценка вашей игры в нынешнем сезоне – то, что вы провели уже более 30 матчей.

– Я не считаю матчи, просто стараюсь играть. Не люблю оценивать свою игру. Всегда можно лучше, и прошедший матч не исключение.

– Оцените, пожалуйста, поддержку болельщиков. Сегодня их пришло много и это стало еще одним весомым аргументом для победы.

– Болельщики – один из главных факторов нашей победы. Когда мы пропустили, они продолжали нас поддерживать, гнали вперед и помогли создать перелом в матче.

После встречи с «Краснодаром» ЦСКА набрал 51 очко вышел на второе место, опережая «Спартак» на один балл. Красно-белые свой матч 27 тура с «Ахматом» проведут сегодня.