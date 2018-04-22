РФПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Уфу»

В матче 27-го тура РФПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

Железнодорожники остались на первой строчке в турнирной таблице с 56-ю очками. «Уфа» с 36-ю очками поднялась на шестую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука (Виталий Денисов, 89), Пейчинович, Игорь Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Игнатьев, Антон Миранчук (Эдер, 59), Алексей Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 82), , Игбун.

Предупреждения: Чорлука, 53; Гилерме, 77 – Неделчару, 21; Игбун, 35; Карп, 44; Беленов, 90+1.

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