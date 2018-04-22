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РФПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Уфу»

22 апреля 2018, 20:56
85

В матче 27-го тура РФПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

Железнодорожники остались на первой строчке в турнирной таблице с 56-ю очками. «Уфа» с 36-ю очками поднялась на шестую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Локомотив (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука (Виталий Денисов, 89), Пейчинович, Игорь Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Игнатьев, Антон Миранчук (Эдер, 59), Алексей Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 82), , Игбун.

Предупреждения: Чорлука, 53; Гилерме, 77 – Неделчару, 21; Игбун, 35; Карп, 44; Беленов, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа
Комментарии (85)
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Татарин за ЦСКА
1524419908
неужели???Как так то????Локомотив,вы чего так расстраиваете то??? Надеюсь все оставшиеся игры выиграют.Я не болею за сам Локомотив,а переживаю за палыча,он заслужил чемпионство.
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EFR
1524419960
какой это чемпион??игра тухлая!!!!щас зенька и краснодар еще одолеют их и плакали гудочники!!!!
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ljrljr0505
1524420148
или я чего-то не понимаю или что-то в команде происходит не то. Зачем выпускать "мертвейшего" Эдера, который даже за мяч зацепиться не может. Вторая игра на ноль и соперники совсем близко. ПАЛЫЧ, встряхни команду!!!!!!!!!!!!!! ты же можешь.
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Eddyson
1524420186
Могут себе позволить: отрыв по-прежнему хороший, а играть осталось всего ничего.
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Yev
1524420344
Да, не впечатлило! Ощущение что Локомотив на спущенных колёсах пытается дотянуть до чемпионства. Сложно сделать последний шаг. Удачи Спартаку!!!
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W.Wayt
1524420452
Но сдаётся мне что Спартак всрётся завтра кадыровцам
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Snerg
1524420737
много человек у локо играют не первый год в нем, и ничего не могли добиться, а с чего вдруг они должны стать чемпионами и в этом году?похоже фарт локо закончился забивать на последних минутах). Мне лично пофиг на ваши минусы, вы прочитайте мой коммент мозгами , а не эмоциями и клубными симпатиями)
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Сармат Ростов
1524420892
Пока неплохо. Посмотрим, что будет завтра.
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alex-76
1524421031
Будем честны,на победу не наиграли......
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Полная Канистра
1524421304
вот это интрига сейчас начнётся отставание локо быстро сокращается в след. туре уже кто то в затылок им дышать будут а ведь остались самые сложные для них Голы с трудом даются нет теперь той игры что показывали до перерыва а сумбур какой то и это называется мандраж начался Палычу нужно срочно им свежую кровь пустить иначе поздно будет ведь они уже зто проходили когда чемпионство уплыло
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