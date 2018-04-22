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    РФПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Уфу»

    В матче 27-го тура РФПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.

    Железнодорожники остались на первой строчке в турнирной таблице с 56-ю очками. «Уфа» с 36-ю очками поднялась на шестую строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Локомотив (Москва) – Уфа – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука (Виталий Денисов, 89), Пейчинович, Игорь Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Игнатьев, Антон Миранчук (Эдер, 59), Алексей Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 82), , Игбун.

    Предупреждения: Чорлука, 53; Гилерме, 77 – Неделчару, 21; Игбун, 35; Карп, 44; Беленов, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 20:56
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 12:33

      Скажу просто.
      Богданыч, спасибо.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:14

      ну вот и еще одна осечка, а говорили после Амкара Локо больше не потеряет очки и вот уже два раза случилось, концовка чемпа будет что надо!

      4
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 08:53

      Тормознул немного Локомотив,но у всей лидирующей пятерки имеются свои проблемы.Никто не застрахован в потере очков,тем интересней будет концовка чемпионата.

      4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 апреля 2018, 06:41

      мда, чего то угля в топке паровоза не хватает, на последнем идёт...

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 апреля 2018, 05:13

      По человечески жаль Юрия Палыча.На все 100% первое место в таблице - это его заслуга.Сёмин чудесным образом находит и находит мотивацию для этого состава ЛОКО.Но вчера похоже и он не смог ничего сделать.Парни в головах наверное уже вообразили себя чемпионами и напрягаться не хотели.Плюс УФА в очередной раз доказала что не подарок и может отобрать очки у любого из первой пятёрки.Если ЛОКО будет так и дальше играть,то с мечтами о первом месте можно будет попрощаться.Но чемпионат ,интрига в нём становятся всё интереснее.Будем смотреть что из этого выйдет!

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 апреля 2018, 23:53

      Смотрю на таблицу и акуеваю в ЛИГА ЕВРОПЫ нас представит или ТОСНО которое на 15 месте или АВАНГАРД которые в ФНЛ на 10 месте)))) Короче очков в общую копилку хрен от них получим)))

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 апреля 2018, 23:31

      Палыч всем даёт интригу. Но в конце всех уделает.

      1
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 22 апреля 2018, 22:31

      Ничего страшного не происходит, +1 очко тоже хорошо. Трудно ещё паровозу играть первым номером, от этого и проблемы в позиционных атаках, именно поэтому и проще играть с топ командами, там более открытый футбол, больше зон, больше пространства. Хочется, чтоб стали чемпионами, не стоит тут лукавить, но самое главное, что курс выбран в клубе правильный, и это радует больше чем победы и возможные золотые медали.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Mr Green 23 апреля 2018, 21:38

      Согласен, погорячился конечно! Но ведь больно смотреть на убогое зрелище в исполнении ЛОКО!!! Как они собираются в ЛЧ играть???? Опять 1:8 лететь Реалу или Барсе?

      0
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > Fan Loko mik 24 апреля 2018, 00:03

      Родной, ну ты вот сам в футбол играешь? бывают просто неудобные команды с которыми очень тяжко играть, а тем более с хорошей командой, которой нечего бояться, т.к. они не имеют уже турнирной мотивации. Вот на данный момент Локо имеет в активе +2 очка в 2х играх, а тот же спам -6 в двух играх. Ну и опять же, чего ты ждёшь от паравоза? что они с молодыми Миранчуками и 33 летним Фарфаном будут рвать топ клубы? Палыч Локо к чемпионству тащил с 86 года. с чего ты взял что мы сейчас вообще ровня таким клубам как реал, барса, ливер, челси, юве, рома,атлетико? надо знать своё место, укреплять состав, повышать квалификацию. не надо одевать розовые очки, рфпл очень далёк от топ лиг по очень многим критериям.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Mr Green 24 апреля 2018, 08:23

      Я же не говорю о том, что ЛОКО на данный момент ровня Реалу и Барсе! Но в своё время с этими грандами Локо играл на равных не имея звёздного состава! Просто игроки боролись и отдавали всех себя на поле! А сейчас в игре полное безволие и ЭТО БЕСИТ!!! Возможно летняя пауза что то изменит? Короче надежда умирает последней! А так конечно желаю только побед ЛОКО!!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2018, 22:22

      Хреновый будет у нас чемпион.

      -2
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > Zeff 22 апреля 2018, 22:32

      ну уж лучше мы, чем газмясочка

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Zeff 22 апреля 2018, 22:34

      Согласен, кто бы не был чемпионом, всё равно хреновый! Пусть лучше ЦСКА, у них хоть какая то игра есть! ЛОКО НОЛЬ БЕЗ ПАЛОЧКИ!!! Тупые ублюдки!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +961

      Mr Green > Fan Loko mik 22 апреля 2018, 22:52

      не обижайся, но стыдно вот за таких фанов. как бомжей выносят 0:3, так ссытесь от радости, как проигрывают, сразу поливать начинаете. с такими пассажирами нам не по пути, обычно таких отцепляют по дороге

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Mr Green 23 апреля 2018, 00:14

      По любому хреновый. Жаль, что в Зените тренер никудышный. Нельзя 3 московских клуба в ЛЧ.
      Локо ещё ладно. А остальные рады немцам 0:3 продуть. Других за 0:7 от Ливера, вобще бы лет на 10
      от ЛЧ отлучить следует.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +193

      Forlan-LV > Fan Loko mik 23 апреля 2018, 08:16

      Если по твоему у коней есть игра - то тогда у паровоза мясных быков и бомжей просто игрище а не игра. Да кони мёртвые сейчас.Там один Акинфеев всю конюшню тянет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Viktor781 23 апреля 2018, 12:38

      Вить, а ты прикинь.Локо твой Зенит 3-0 глушит, а потом 8-1 Атлетико влетает.Или Спартак коней так же 3-0 мочит и Ливерпулю 8-1 влетает.Тебе это ни о чём не говорит ? Просто задумайся.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Мары 25 апреля 2018, 00:18

      Арифметика твоя игру не объясняет.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Viktor781 6 мая 2018, 18:39

      Вить, это объясняет, что чемпионат у нас слабый.Вот и всё.

      -3
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      Рейтинг: +213

      Bratanya 22 апреля 2018, 21:59

      Команды сговорились что ли. 27 тур и ни фига не понятно. Как в хорошем детективе вся истина на последней стронице

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