АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Суонси» 

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Суонси» со счетом 5:0.
Голы в составе «горожан» забили полузащитники Давид Силва, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, а также форвард Габриэль Жезус.
Напомним, что «Сити» досрочно стал чемпионом АПЛ. «Суонси» с 33 очками идет на 17-й строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур
Манчестер Сити – Суонси – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Давид Силва, 12; 2:0 – Стерлинг, 16; 3:0 – Де Брйюне, 54; 4:0 – Бернарду Силва, 64; 5:0 – , 88.
Нереализованный пенальти: Жезус, 63 – нет.
Источник: Бомбардир.ру