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    АПЛ. «Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Суонси» 

    В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Суонси» со счетом 5:0.

    Голы в составе «горожан» забили полузащитники Давид Силва, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, а также форвард Габриэль Жезус.

    Напомним, что «Сити» досрочно стал чемпионом АПЛ. «Суонси» с 33 очками идет на 17-й строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Манчестер Сити – Суонси – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Давид Силва, 12; 2:0 – Стерлинг, 16; 3:0 – Де Брйюне, 54; 4:0 – Бернарду Силва, 64; 5:0 – , 88.

    Нереализованный пенальти: Жезус, 63 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:27

      Где-то смеёт одна скромная команда Ливерпуль и лично Юрген Клопп

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 05:18

      в отличие от Сити, Ливерпуль не выиграл ещё ни одного трофея, за последние 3 года. и, если не возьмёт ЛЧ, то так и останется с дыркой от бублика. смеяться пока что поводов нет.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cules2013 23 апреля 2018, 08:29

      Тоже верно)))

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